藍白還要合嗎？柯文哲：看不順眼還是要一起工作

民眾黨總統參選人柯文哲18日回到新竹市家鄉出席「廟口開講」活動。（記者張裕珍／攝影）

總統大選藍白合瀕臨破局，民眾黨總統參選人柯文哲 昨天回到新竹市家鄉出席「廟口開講」活動，有支持者問柯文哲，藍白想法差異大，是否還要合作？柯文哲回應，今年5月一開始想到競選口號就是「聯合政府團結台灣」，強調多元是台灣的特色，「有時候我看他不順眼，但還是要試著一起工作」，這就是聯合政府的概念。

柯文哲昨晚8點到天公壇廟前廣場出席廟口開講活動，現場湧入約千名支持者到場聆聽，不少是年輕人面孔。包括柯爸柯承發、柯媽何瑞英、柯妹柯美蘭等人都出席活動，黨籍新竹市長高虹安也到場力挺柯文哲，最後還一起上台合唱「愛拚才會贏」。

民眾黨總統參選人柯文哲18日回到新竹市家鄉出席「廟口開講」活動，最後與新竹市長高虹安等人唱「愛拚才會贏」。記者張裕珍／攝影

由於國民黨 、民眾黨雙方昨天因民調 認知未達共識，「藍白合」大卡關，昨晚廟口開講也不少支持者關切，有支持者提問柯文哲「面對政黨沒誠意合作，藍白雙方想法差異大，是否還要繼續合作？還是繼續打選戰？」只要阿北不放棄，大家都不放棄。

柯文哲回應，今年5月他在寫2024競選口號時，一開始就寫「聯合政府、團結台灣」，因為評估明年立院三黨席次不過半，台灣歷史從沒有過聯合政府概念，但美國也會面臨人種互相歧視的問題，還是有辦法一起工作，因此要從中建立制度，讓不同人、不同意識形態、不同種族者一起工作，建立共融社會、國家治理的概念。

還有支持者問柯文哲說，無法接受國民黨以大欺小，但如果藍當正的，如何確保自己的理念被有效執行嗎？還能夠相信連尊嚴都不要的對方能信守承諾嗎？柯文哲認為，台灣是充滿驚奇的社會，但還是那句話，要開始試著讓正直誠信變社會文化。