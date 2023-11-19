藍白合民調爭議 郭正亮：柯文哲也有責任 游盈隆：烏龍爭執

藍白合因民調 爭議再次出現變數。前立委郭正亮在政論節目中指出，事實上柯文哲 在這件事情上也有責任，如果15日第二次政黨協商當天不同意這些協議，就不應該簽字。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，關於讓3個百分點或6個百分點的爭執，「其實是無謂的爭執，或說是烏龍爭執」。

郭正亮表示，一般坊間民調在樣本數1068、95%信心水準情況下，誤差範圍實際上並非3%，而是接近3%，不過一般來說社會大眾的認知就是3%，之所以會有乘以2的說法，是因為實際抽樣兩端都會有抽樣誤差，因此將誤差範圍乘以二，得到最大抽樣誤差的可能，問題是社會大眾並不是這樣認為。

郭正亮指出，這件事民眾黨也有責任，因為柯文哲15日當天畢竟在裡面待了超過一個半小時，如果覺得不妥可以不要簽字，但既然已經簽了，就會有責任，現在簽了協議又不認，出去是會有後果的。

郭正亮說，民眾黨內部其實認為柯文哲已經做出兩次退讓，第一是由原本比三腳督的民調，變成侯柯對柯侯的民調，第二是原本只有三腳督民調讓3%，結果侯柯對柯侯也讓，才會引起那麼大的反應。

游盈隆透過臉書表示，雙方爭執的焦點在統計學上誤差範圍的認定，關於讓3個百分點或6個百分點的爭執，其實是無謂的爭執，或說是烏龍爭執。一切若回歸每一份被雙方接受民調的誤差範圍，就可以立刻解決，完全沒有爭議空間。

游盈隆說，這次雙方同意以配對方式分別和「賴蕭配」支持度做比較，進一步得出雙方和「賴蕭配」的差距後相減。差距若超出誤差範圍，柯文哲贏；反之，侯友宜 贏。但觀諸實際，雙方對此並無共識。根據上述判準，一一檢視六份被雙方肯認的民調，結果是3:3，而不是5:1。雙方平手，沒有輸贏，根本不該有爭議。