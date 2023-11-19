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藍白合卡關 民調學者：藍正負3%符學理 白算「淨差」會失真

記者屈彥辰、蔡晉宇、周佑政、陳洛薇／台北19日電
藍白合再陷僵局，圖為國民黨總統參選人侯友宜（左）與民眾黨總統參選人柯文哲（右）。（本報資料照片）
藍白合再陷僵局，圖為國民黨總統參選人侯友宜（左）與民眾黨總統參選人柯文哲（右）。（本報資料照片）

原訂昨日應有結果的「藍白合」，藍白陣營因為對民調誤差範圍的認知不同再度卡關。前晚藍白民調專家協商會議無共識，雙方對抽樣誤差範圍展開攻防，國民黨主張是正負3%，但民眾黨不同意讓6個百分點，主張採用「淨差」比較，雙方相持不下。但民調學者指出，「淨差」不符合統計原理，會讓誤差變得更複雜而失真。

馬辦執行長蕭旭岑還原會議過程，強調代表民眾黨的專家也坦承統計學誤差是正負3%，且確認過民眾黨總統參選人柯文哲知悉。民眾黨專家也承認，統計學誤差是正負3%，與柯要求的「讓3%」不一樣。

柯文哲隨後反擊馬辦說法，表示國民黨要求沒超過6%的不算，可能嗎？要贏6%以上才能當總統參選人，到大選也不會贏，會直接崩盤。柯並批，「馬總統不是統計專家，怎麼會跟我說這個？」

政大選舉研究中心研究員蕭怡靖表示，民調抽樣會造成的誤差，隨著樣本數的多寡會有不同，樣本數愈大，抽樣誤差就愈小，若以常見的約1000份樣本數計算，在95%的信心水準下，抽樣誤差就是約正負3%。國民黨代表主張，應扣掉約6個百分點的主張，是符合「在民調抽樣誤差內，算侯柯配贏」定義；民眾黨主張取絕對值，並非教科書上所稱的「抽樣誤差」計算方式。

民調專家、世新大學前資管系主任吳統雄說，不論從統計學專業，或一般人的通俗認知，所有民調都是依據這慣例，柯文哲沒必要針對這個去爭執讓3或6個百分點。依協議內容，柯文哲應該願賭服輸，沒有什麼好爭議。

至於民眾黨方面主張用「淨差」、也就是計算「侯柯配比賴蕭配」和「柯侯配比賴蕭配」的差距來比較，但據了解「藍白合」民調專家會議與會學者認為，這種計算方式不符合統計原理，會讓誤差變得更複雜而失真，所以當天會議民眾黨提出後，就被國民黨和馬英九基金會的民調學者當場反對。

根據民眾黨的算法，以競爭力（世新）民調為例，柯侯配領先賴蕭配的差距是13.79個百分點，侯柯配領先賴蕭配的差距是4.96個百分點，這兩個的差距為8.83個百分點，超過誤差範圍，認定柯拿到一點。

民眾黨方面主張用民調比「淨差」，國民黨人士指出，這其實是完全不符合統計運用的常理，民眾黨只是因為這種方法最有利於他們。

民調 國民黨 柯文哲

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