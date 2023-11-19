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新聞評論／選民在乎的是政黨輪替 非侯柯配或柯侯配

聯合報社論
前總統馬英九（左三）、國民黨主席朱立倫（左一）、國民黨總統參選人侯友宜（左二）與民眾黨總統參選人柯文哲（左四）協商藍白合。（記者曾學仁／攝影）
前總統馬英九（左三）、國民黨主席朱立倫（左一）、國民黨總統參選人侯友宜（左二）與民眾黨總統參選人柯文哲（左四）協商藍白合。（記者曾學仁／攝影）

藍白合走到最後一刻，又告卡關。原因是，雙方對「誤差範圍」的認知歧異，最後形成五比一與三比三兩種結局。以柯文哲一路喊價及變臉看，這樣的發展並不意外，也不代表合作一定會破局。但雙方如果仍以選民為念，一些小利小益的算計就應該放下，以免讓對手看笑話。從各項民調看，不論侯柯或柯侯配都勝過賴蕭配，這才是選民在意的；至於誰正誰副，多數選民根本不在乎。

柯文哲要極力爭取「當正的」，其大志值得尊敬；然而，他也不能不考慮兩黨政治實力差距的現實。事實上，上周三在馬英九見證下藍白達成六點共識，並共同簽名，柯文哲心理上顯然已有「當副手」的準備。也因此，才會不斷出現民眾黨誰哭了、誰想辭職之類的傳聞。包括柯文哲的母親和妻子，都為他「抱屈」，陳佩琪還解釋說柯文哲退讓的唯一理由是希望「在野整合達成政黨輪替」。可見，在簽字當時，柯文哲對自己的民調勝負應已有一番估計，認知自己可能當副手。

試想，馬朱侯柯四人協商同意採取「全民調」，放棄藍營原本堅持的日本模式或德國模式，其實已是遷就柯文哲的堅持，他也當場簽字同意。柯文哲若一直想著自己的委屈，卻看不到別人的退讓，未免太缺乏同理心。一個要登高位的人，豈能如此自我中心？

觀察藍白合的民調爭議，國民黨和民眾黨最後決定納入六份民調，並先後刪去美麗島電子報、Ettoday和「好好聽」等民調。儘管理由不同，但這幾份被排除的民調，其實都對柯文哲不利、而對侯友宜有利，且這三份民調過去對選舉和公投的預測都有相當精準的表現。雙方最後採計的民調，除藍白各自的「內參」民調，另有兩家曾參與民眾黨自行製作的民調的機構。可見，在民調的採計取捨上，藍營對柯文哲作了相當讓步。

藍營同意採全民調，是對白營讓步；柯文哲同意在「誤差範圍內禮讓」，則是對侯友宜的讓步。也因此，國民黨最後在民調的採計選擇上對民眾黨讓步，應該也是善意的表現。既然雙方都試圖「顧全大局」，但最後為了區區誤差卡住，能算明智嗎？而且，誤差範圍應在簽約當天即已溝通清楚，臨陣再翻盤，未免太不成熟。

事實上，對於廣大渴望政黨輪替的選民而言，是侯柯配或柯侯配其實沒有太大差別，只要藍白能合作打敗民進黨即可，誰正誰副並不重要。對照近日發表的新民調，侯柯和柯侯兩組搭檔都大勝賴蕭配，雙方支持度也不相上下，顯示兩組人馬同樣獲有選民支持，也具有相同的勝算。從學理上看，民調誤差範圍以「正負值」計算，是合理的；但另一方面，柯文哲認為最後要對決的是「賴蕭配」，國民黨若只專注「贏柯文哲」，並沒有意義。兩種說法似各有道理，問題是，藍白要合作才有勝算，要贏只能一起贏，分開就必定輸。那麼，雙方把爭執卡在「民調誤差」的計算上，不嫌太沒有大局觀嗎？

撇開誤差數字不論，觀察雙方最後決定的民調，一個是三比三平手、另一個是五比一侯友宜勝出。這樣的結果，若硬要解讀為柯文哲勝出，當然是不合科學、也不合邏輯的，充其量只能說雙方平手。那麼，難道雙方要退回抽籤決定的境地？

我們要提醒的是，藍白兩黨如果要攜手合作，雙方就必須表現得像一個有中心思想的團隊，齊心為公義發聲，才能爭取到最多選民的支持。如果彼此明爭暗鬥，動不動就冷嘲熱諷或暗放冷箭，那只會讓選民反感。（轉載自聯合報社論）

民調 柯文哲 國民黨

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