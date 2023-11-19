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列國民黨不分區第一 韓國瑜：接受黨中央賦予任務

記者王寓中、屈彥辰、程遠述／台北19日電
高雄市前市長韓國瑜（左）將列為國民黨不分區第一名，他18日到高市為黨籍立委參選人助選。（記者劉學聖／攝影）
高雄市前市長韓國瑜（左）將列為國民黨不分區第一名，他18日到高市為黨籍立委參選人助選。（記者劉學聖／攝影）

國民黨不分區立委名單今天出爐，黨主席朱立倫昨天表示，高雄市前市長韓國瑜將列為不分區名單第一名。韓國瑜透過辦公室發出聲明，接受黨中央賦予的任務，擔任國民黨不分區立委被提名人。韓國瑜列不分區第一，未來國民黨若在立法院席次過半，抑或藍白成功合作並在立院囊括過半席次，韓國瑜可能是角逐明年立法院長的主要人選。

除韓國瑜，國民黨不分區安全名單還包括國民黨智庫執行長柯志恩、國民黨台南市前議員謝龍介。

黨內認為，韓國瑜排名單第一是代表國民黨鞏固深藍，另也有減少藍白合作變數壓力。國民黨立委李德維表示，韓列不分區有指標性意義，韓不只被深藍支持，也十分接地氣、受廣泛藍營支持者歡迎。選票上有韓國瑜，會大大提升藍營支持者出門投票的動力，韓國瑜可望成為藍軍多出一位拉抬立委候選情的母雞，也對總統選情有幫助。

朱立倫表示，有關不分區第一名，他與總統參選人侯友宜有共識，特別、也一再拜託韓國瑜擔任，相信韓國瑜擔任不分區第一名，一定能夠領導整個不分區團隊發揮最強戰力，且可與區域立委共同作戰，這是他與侯友宜特別拜託韓國瑜的。

韓國瑜表示，接受黨中央賦予的任務，擔任國民黨不分區立委被提名人，他並表示，藍白合作、在野團結、政黨輪替，是台灣未來和平繁榮的前提，也是他的唯一目標。

李德維表示，黨職及黨內等，應都支持韓國瑜列入不分區，對於凝聚及整合藍軍有正面效果，看看民進黨對韓國瑜進名單的大反應就知道，對手已經感受到壓力。

一位不具名的國民黨區域立委則表示，韓國瑜不僅適合當不分區立委，其實也適合當副總統參選人，黨內一直都有此討論，可見韓國瑜能量，此外韓國瑜在黨內朋友多，大家也都對他站台、幫忙很有感，且韓跟白營互動沒問題，對於韓帶來的選情發酵，十分樂觀。

這次國民黨不分區立委名單，黨內判斷安全名單約為12席，至於專業組部分，黨內人士透露，名單有來自醫界、科技界、文化界、學界等人士，一定會有吸睛、亮眼的人選。

國民黨這次不分區立委名單的提名辦法，已從過去的「不同意制」，改成「同意制」，因此今天須經中央委員會全體出席委員二分之一以上同意，才能確認人選名單與順序。

韓國瑜 國民黨 侯友宜

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