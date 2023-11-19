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新聞眼／禿子、水牛爭議長 民眾黨成關鍵

記者 周佑政
高雄市前市長韓國瑜列國民黨不分區第一名。（本報系資料照片）
高雄市前市長韓國瑜列國民黨不分區第一名。（本報系資料照片）

高雄市長韓國瑜將擔任國民黨不分區立委提名人，藍營期待韓帶動國民黨立委選情，明年的國會議長爭霸，國民黨推出「最強棒」。綠營方面，立法院長游錫堃再度被列為民進黨不分區安全名單內，可望爭取立法院長連任。這場「禿子」與「水牛」的國會龍頭對決，誰能出線，少不了可能是關鍵少數的民眾黨。

國民黨將韓國瑜名列不分區第一，不只是希望韓國瑜在這次大選扮演「最強催票機」角色，依韓在藍營的政治份量與高人氣，明年進軍立法院後，也將成為國民黨團的領頭羊，更有望成為藍營力拚下屆立法院長的不二人選。

民進黨主席賴清德日前在輔選場合，當著游錫堃面前表示，「在游錫堃院長領導下，繼續推動國家建設」。賴此話一出，黨內隨即解讀，賴清德希望游錫堃繼續連任。民進黨日前公布不分區名單，游排第六，順利擠進「安全名單」，繼續爭取立院龍頭也成黨內共識。

過去八年，民進黨完全執政，在國會席次絕對優勢下，立法院長是綠營的囊中物，在國會的議事攻防、法案推動上，民進黨強度關山戲碼頻頻上演。韓國瑜18日替立委參選人站台時說，「民意代表要如狼似虎，要像狼一樣兇，要像老虎一樣威猛」，韓進入立法院後，會為國會注入何種化學效應，外界將睜大眼觀察。

明年選後，若藍綠任何一方單獨國會過半，立法院長選情相對單純。不過選戰開打迄今，根據客觀情勢，新國會藍綠白三黨恐都難獨立過半，藍綠要搶攻立院龍頭，都少不了可能的關鍵少數民眾黨。

目前紛擾不止的藍白合，結果到底是柯文哲「翻桌」或順利與侯友宜搭黨參選，對民眾黨立委在新國會的議長選舉，乃至未來國會議事攻防是否與藍營合作，都具有高度連動性。

國民黨 民進黨 韓國瑜

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