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桃園立委選情 綠地可能變藍天 考驗鄭文燦

記者蔡晉宇、屈彥辰／台北19日電
桃園市經過行政院副院長鄭文燦八年執政，但這次立委選舉民進黨仍告急。（本報資料照片）
桃園市經過行政院副院長鄭文燦八年執政，但這次立委選舉民進黨仍告急。（本報資料照片）

民進黨中央上個月底盤點全國已提名的區域立委選區，全部進行一輪民調。結果呈現濁水溪以南相對穩定、中北部選情告急情況，其中又以桃園市最緊繃，現有的三席泛綠立委選情全數不甚樂觀，僅有趙正宇些微領先，稍有不慎，不無可能「全軍覆沒」。藍營對桃園立委選情樂觀，可望「坐三望四搶五」。

民進黨人士指出，桃園可能出現「綠地變藍天」的情況，背後透露出的政治訊是，行政院副院長鄭文燦過去八年地方執政下，扎實經營的「鄭文燦模式」灰飛煙滅，堪稱「綠化失敗」。

桃園地方人士表示，民進黨強打鄭文燦政績牌，由鄭擔任母雞角色，加強重點輔選桃園泛綠現任立委鄭運鵬、黃世杰、趙正宇，力保「先平盤，再開拓席次」；而國民黨則由桃園市議員凌濤帶頭猛攻鄭文燦施政，包括桃園毛胚屋工程、再生燃料電廠橫柴入灶等爭議，盼複製去年桃園市長勝選模式。該人士笑稱，鄭文燦在桃園猶如「九二共識」，出現「一個文燦，藍綠各自表述」情況。

民進黨人士示警，桃園已在鄭文燦手上中斷了地方執政權，現在立委選戰當藍綠再度聚焦在此，是對過去綠營經營的總檢驗，若連立委選戰結果也未如預期，那無疑對鄭文燦政治路日後想再更上層樓，蒙上了層陰影。

黨務人士盤點，桃園共六個選區，現在泛綠立委與國民黨立委是三比三平手。要搶攻藍營席次，目前以非綠陣營分裂的桃園市立委第三選區較有機會；但回過頭檢視現任的三席泛綠立委，卻是各個告急。

熟悉桃園選情的藍營人士指出，國民黨立委萬美玲、呂玉玲、魯明哲尋求連任，目前選情穩定，整體而言桃園「坐三望四搶五」。

黨務人士指出，其中又以桃園第一選區鄭運鵬最危急，黨中央正在評估將該區列入下一波重點選戰區、啟動「搶救運鵬大兵」的可能性；桃園第二選區則是選民結構最綠的一區，但現任立委黃世杰的民調數字反映出的卻非如此；桃園第六選區趙正宇雖些微領先，但評估對手基層組織動員力強，選戰仍是五五波態勢。

民進黨 國民黨 民調

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