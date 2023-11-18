藍白合專家喬不攏 柯文哲失聯8小時 妻稱手機藏枕頭下

馬英九基金會說明藍白合民調專家會議結果。由馬英九基金會執行長蕭旭岑（中）主持，國民黨副秘書長江俊霆（右一）及侯辦副執行長謝正達（右二）代表，民眾黨秘書長周台竹（左二）也到場。(記者林俊良／攝影)

藍白合一波三折，侯柯馬3方民調 統計專家從前晚協商到昨天凌晨，仍未達成共識。內情人士透露，民調專家都有「共識決取代多數決」的默契，1開始氣氛看似融洽，但討論到正負誤差範圍究竟是3%、1.5%就卡住。而且，馬辦從凌晨零時聯繫民眾黨主席柯文哲 要問清楚態度，但柯文哲「失聯8小時」，直到昨天上午8時許，才跟馬辦聯繫。

求真民調公司總經理關智宇還原，昨晚進會場時，國民黨 先拿出8份民調，包含1份內參民調、7份期限內民調，也已經算好差距，是採用「侯柯配」、「柯侯配」對比「賴蕭配」，兩者之差距，並以加計誤差範圍。

國民黨內人士表示，納入民眾黨內參、總計九份民調後，民眾黨先反對3份民調，與會專家為了藍白合不破大局，同意「暫時擱置」。

雙方後續聚焦在6份民調，檢視會出現5比1與3比3的判定差別，關鍵是國民黨引學術界的統計誤差是正負3個百分點，民眾黨認為，柯文哲指在誤差範圍內就讓，所指誤差是3%，也就是正負1.5個百分點，雙方算法完全不同。

此外，國民黨內人士表示，納入討論的6份民調中，「台灣競爭力論壇」民調，其實誤差範圍在柯文哲領先的幅度之上，但當時為了避免破局，剃光對手光頭不好，才奉送1分。

國民黨內人士並說，民眾黨認為拿3份其中1份的匯流新聞網民調，若按民眾黨主張的正負1.5個百分點誤差計算，侯柯是44.6%到47.6%區間，柯侯是46.8%到49.8%區間，區間亦有重疊，這樣仍是侯柯贏，所以主張民眾黨版的不是3比3，而是4比2。

國民黨內人士表示，雖然匯流樣本有2千份，誤差值會比較小，但讓3%、正負1.5個百分點是柯文哲和民眾黨要求。專家助理在會議最後發現，但為了後續整合考量，當場「隱而不發」。

國民黨內人士表示，會議最後的共同聲明，按照民眾黨代表的要求修改，國民黨和馬英九方面都簽名了。結果民眾黨的專家回電黃珊珊「朗誦」，卻被下達拒簽的命令。關智宇表示，他既然是民眾黨請來做民調建議，應向委託人確認，但柯文哲未接電話。

針對柯文哲前晚失聯8小時，妻子陳佩琪表示，柯文哲前天回家後，手機一直響一直響， 她把手機藏在枕頭下，換成家裡電話在響，所以也把家裡電話線拔掉。

陳佩琪抱怨，昨起床後詢問，柯說是藍營那裏一堆人要打電話「要我讓6個百分點啦！」「半夜來電， 要我答應，隔天一早就可公布他們贏啦！」

昨天上午，柯文哲回覆馬辦；蕭旭岑說，已經有媒體在跑快訊「藍白破局」，他問柯「等下開會，是不是就宣布破局？」柯文哲表示，還沒有破局，他們正在開會討論，給他一點時間。