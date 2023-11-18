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藍白小雞聯合掃街 各喊柯侯、侯柯配

台灣新聞組／台北18日電
葉元之掛出與國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲的聯合大看版，並寫上2024聯合政府。（圖：葉元之提供）
葉元之掛出與國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲的聯合大看版，並寫上2024聯合政府。（圖：葉元之提供）

儘管「藍白合」未成局，已有藍營小雞開第一槍，掛出有國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲同框的競選看板，預告還有很多小雞會掛出來，昨天還有藍白小雞首度聯合掃街，各喊希望「柯侯配」、「侯柯配」。

本報系聯合報報導，國民黨新北立委參選人葉元之昨早在縣民大道和館前東路口，掛出與侯友宜柯文哲的聯合看板，並寫上2024聯合政府，引人注目。他說，看到藍白合的曙光，就趕快請廠商重新製作，未來不管誰正誰副，都可以適用，「最近應該很多小雞會掛出來，也有民眾黨參選人跟我要侯友宜的照片」。

國民黨立委參選人游淑慧、張斯綱邀請民眾黨台中市立委參選人蔡壁如到士林市場掃街拜票，蔡壁如仍喊希望「柯侯配」，游淑慧、張斯綱喊「侯柯配」。蔡壁如表示，國民黨在台中第一選區沒有推人，加上市長盧秀燕支持，偏藍會支持她，區域立委都有合作，「藍天加白雲一直都是進行式」。媒體問柯文哲曾說後悔還落淚，要如何說服支持者？蔡壁如說，柯文哲既然做了決定，一定會遵守。

民眾黨宜蘭縣立委參選人陳琬惠17日領表後表示，希望國民黨立委選舉禮讓小黨；國民黨對手黃琤婷則認為，應該是支持勝選機率高者，而非大黨就要退讓。據台北中國時報報導，藍白在區域立委選舉有台北市八選區、新北市八選區、桃園市五、六選區及宜蘭縣、連江縣、山地原住民重疊，另新竹市柯文哲之妹柯美蘭以無黨身分參選，挑戰現任國民黨立委鄭正鈐。

據報導，民眾黨發言人楊寶楨昨表示，在提名上有所衝突的立委選區，目前兩邊陣營的候選人仍各自努力，爭取選民的認同、力拚當選，當然後續也不排除任何的可能性。國民黨文傳會主委林寬裕則表示，在第一次政黨協商時，已達成「兩黨同意於2024大選共同努力，發揮一加一大於二的功效。在立委席次上，雙方相互支援、將席次最大化」。林說確實有幾個選區有各自提名的情形，但目前不存在禮讓或退讓的問題。

新北市第7選區板橋東區立委參選人葉元之17日一早在縣民大道跟館前東路口，掛出與國...
新北市第7選區板橋東區立委參選人葉元之17日一早在縣民大道跟館前東路口，掛出與國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲的聯合大看版。（圖：葉元之提供）

國民黨 柯文哲 侯友宜

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