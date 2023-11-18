新聞評論／王美花很敢講 被重擊的陳建仁沒角色

行政院長陳建仁（左）與經濟部長王美花（右）赴日前立院備詢，對於中國大陸揚言取消ECFA並延長貿易壁壘調查，王表示ECFA相關量體占貿易總額3.7％，受影響大的產業占比也相對比較低。（記者余承翰／攝影）

經濟部長王美花受訪直言農業部 前部長陳吉仲被拉下來時，各界都認為她會是下一個下台的部長，這是認知作戰，對岸希望把比較突出、會講話的內閣都拔下來，經濟部該做的事情都如火如荼地進行，抵抗認知作戰是很重要的事情。王美花這番表述，其實還沒打到對岸，倒先重擊了行政院長陳建仁。這也說明，王美花最近一次被喊下台時，陳建仁何以未置一詞。

王美花是蘇內閣至陳內閣期間最常被要求下台的閣員之一，幾乎年年有此呼聲。2020年6月原經濟部長沈榮津升任行政院副院長，王美花坐上經濟部部長位子，翌年5月即因台電屢屢無預警停電，民眾質疑政府宣稱電力備轉容量足夠是說謊，凸顯能源政策失當與無能，在野陣營要求王美花下台以謝國人。

去年3月，台電依然無法改善全台連續停電的窘境，王美花提油救火，竟說高雄燕巢鳥襲停電是因鄉下地方動物較多導致，這個說法引發地方不滿，高雄市議會國民黨 團聲明高雄不是鄉下地方，並要求王道歉下台，並請高雄市長陳其邁要硬起來，向中央提出抗議。

今年3月，核二2號機除役，再度引發外界擔心缺電危機，國民黨立委賴士葆提出質詢，要求若再發生大停電事故，王美花應下台負責，並痛批王的能力實在不行，那時行政院長陳建仁還幫忙緩頰說「這樣講不公平」，王已盡最大努力。

今年則是9月前立委郭正亮點名王美花，稱她是繼農業部長陳吉仲請辭獲准後，下一個下台的閣員，主要原因是王美花不能妥善處兩岸貿易壁壘的問題，他甚至保證王美花會處理得「亂七八糟」。比較特別是，王的頂頭上司陳建仁這次未再說話，僅由王美花回應這是「特定政治人物博取聲量」。

同樣是閣員下台，陳建仁對陳吉仲辭農業部長就表現像個暖男，說准辭主要是考量陳吉仲的意願，並稱讚陳勇於負責；但對於同時被點名下台的閣員王美花，未見陳建仁有任何力挺之詞，連「這樣講不公平」之類的話都懶得再說。

這也難怪經濟部長王美花為求保位，只好利用受訪的機會拉抬自己，自我吹噓是「比較突出、會講話的閣員」，並要大家一起抵抗岸的認知作戰，把自己的保位戰突然拉升到國安層次，果然博得不少版面。

但王美花在經濟部長任內無預警停電不斷、兩岸貿易壁壘惡化，甚至影響ECFA的存續，王提不出有效作為，只會悶頭沙盤推演，自我安慰聲稱如果ECFA中止，相關產業貿易額僅從4.3%降至3.7%，並以此自滿，顢頇盡露。

王美花能力未見突出，保官位的話倒是很敢講，對於這樣一個自我感覺良好的閣員，陳建仁應該是很頭疼，即使知人，也無法善任，此刻若是換人，依王美花的說法，簡直是中了對岸認知作戰的計謀。在王美花的鋪排之下，陳建仁竟完全沒有角色，倒像是王美花在搞認知作戰。