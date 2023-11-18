藍白再卡 朱立倫：從來沒有所謂讓6% 協商共識是統計範圍內

藍白合民調專家會議卡關，國民黨主席朱立倫18日上午召開記者會親自說明。（圖：國民黨提供）

藍白政黨協商15日決議以民調 決勝負，馬英九 基金會執行長蕭旭岑18日公布民調結果，目前解釋有3種，第1種是把9份民調通通採計，尊重每家媒體採用的方式，結果侯柯配和柯侯配是8比1；如果採用六家，照11月15日協議共識，是5比1；民眾黨認定的3%改為正負1.5，是3比3。他表示，國民黨很希望大家盡快坐下來，把「小小的爭議」，盡快化解，組成團隊，共同努力打拚，爭取勝選。

朱立倫表示，從來沒有所謂讓6%，或讓幾趴，15日協商共識只有一個結論，在統計範圍之內，誤差範圍之內，在抽樣統計誤差範圍之內，因為是這份民調是在統計學裡面，認為是平手，所以柯文哲 承諾，由侯柯配得一點，「這是共識聲明第三點，寫的非常清楚。」

朱立倫解釋，如果樣本數是1068份，統計誤差就是正負3%，如果是2千份，統計誤差可能就是正負2.2%，15日協商當天跟柯文哲說不要再討論讓幾趴，而是要尊重每份民調的統計誤差，只要在統計誤差範圍內，柯文哲也說，由侯柯配勝出。

朱立倫說，三位民調專家都認定統計誤差的結果，但民眾黨推派的求真民調公司總經理關智宇堅持民眾黨柯文哲講的3%，也就是正負1.5%，「這非統計學，而是人工設定的抽樣誤差」。

朱立倫呼籲民眾黨，只要心中有大我，有人民，什麼問題都能解決，如果心中只有自我、小我，什麼問題都可以創造出來。

朱立倫表示，他18日凌晨2時得知結果後就連絡，打了兩通電話柯文哲，但連絡不到柯，凌晨5時又開始連絡各方，希望能盡快促成大家坐下來談，解決爭議。