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觀察站／檢調大動作追打共諜…總是在大選前

記者王聖藜、蔡晉宇

上次大選前「王立強」引發的共諜疑雲，檢調大動作最後落得烏龍收場，最近國安共諜案又四起，台北地檢署選前不到兩個月起訴扯鈴教練魯紀賢涉吸收退役士官兵案、高雄地檢署大動作偵辦牽扯20餘名退將的共諜案，高檢署更對潛艦案展開一連串調查行動，檢調選擇出手的時間點敏感，難免讓人質疑，國家機器此時的啟動是否對選舉造成影響？

以北檢起訴扯鈴教練共諜案所吸收的軍方人員，軍階並不高，除難以掌握機密訊息外，依起訴書內容可知，涉案人收取對價交付的僅為教育訓練講習、競賽、測考實施計畫與工作會報等情報價值低之情資，該等訊息是否為公務上應秘密之文書或消息，是否真能對國安造成威脅？是否符合國安法規定之範疇？後續值得關注。

橋頭地檢署最近大動作偵辦的共諜案更是如此，號稱「40顆星星」、20餘名退將遭到傳喚、約談，但真正有證據的三名嫌犯，檢方首次聲押卻被法官裁定交保，證據是否足夠已引發質疑；先前橋檢起訴的前立委共諜案，一審還判無罪，在在顯示相關案件在證據上難以說服法官，如今卻都在選前大動作偵辦，如何不讓人懷疑背後是否有選舉上的考量與動機？

此外，民進黨新北市立委參選人何博文的配偶被揭露曾赴陸參加統戰活動，也再次凸顯綠營反中的荒謬，特別是近期民進黨猛打陸配徐春鶯曾赴陸交流，對自家人類似事件卻未置一詞，「嘴巴抗中、身體親中」，大搞雙標，如何說服選民？

每到選舉，民進黨即透過塑造對立氛圍，或端出共諜案，藉以謀取選戰時的紅利，但早被看破手腳。

民進黨 教育

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