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華視YT染綠 公視董事會：交華視自律委員會審議

台灣新聞組／台北18日電
三立前主播廖筱君主持的網路政論節目「REAL TALK真實對話」在華視YouTube頻道播放，被外界質疑公廣集團染綠。（記者陳正興／攝影）
三立前主播廖筱君主持的網路政論節目「REAL TALK真實對話」在華視YouTube頻道播放，被外界質疑公廣集團染綠。（記者陳正興／攝影）

華視YouTube（YT）頻道播放三立前主播廖筱君製播的網路政論節目「REAL TALK真實對話」，遭外界質疑染綠。公視昨召下午召開董事會，會議上董事們針對此案進行討論，最後決議交由華視自律委員會審議。行政院長陳建仁表示，尊重公廣集團的經營獨立自主，不宜干涉。

國家通訊傳播委員會也說，網路內容非廣電法規規範範疇，尊重電視事業及公廣集團營運自主。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，公廣集團使用國家資源，設立目的就是要顧及公共性，不應涉及政治紛擾，尤其是朝野之間攻防，華視這樣的政論節目顯然不恰當，且華視一直都被質疑多位高層有政治傾向，如果此議題後續沒有解決，會在審預算時提出質疑。

國民黨立委李德維表示，該政論節目就是在打擦邊球，這種瓜田李下的事本就應該避免，只從法律面來討論此事顯然不太夠，也不恰當，也擔憂此例一開，未來愈演愈烈，公廣集團資源被更多政治人物使用。

廖筱君網路政論節目「REAL TALK真實對話」，在華視攝影棚錄製，標榜超越藍綠、意識形態，節目曾專訪民進黨總統參選人賴清德、國安會秘書長顧立雄等蔡政府官員，內容授權華視YT頻道播放，引發「擦邊球」爭議。

有公視董事認為，華視作為公廣集團，製播新聞及政治評論節目內容應保持中立專業，但廖的節目有特定支持觀眾群，在華視YT頻道上播放，恐有失公廣集團的公益及中立性。

雖然華視解釋，「該節目錄影及內容與華視無關」，其內容為資源交換授權予華視於YT頻道使用。昨天公視董事會上，董事質疑，依市場行情，一則新聞帶價格約10萬元，為何僅是租借攝影棚的華視，要答應無償提供新聞片段給廖筱君的政論節目使用，不但讓該節目掛在華視YT頻道，若有流量也會分潤給廖，等於拿自家品牌替他人節目宣傳，商業合作關係並不對等。

不過，有董事認為，華視現行就有處理爭議新聞的機制，若對節目內容面疑慮，就該提交華視自律委員會討論，假設是商業租借的流程需要檢討，也由經營團隊華視進行檢視，看是否需要修改相關辦法。最後董事會決議該案交由華視自律委員會審視。

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