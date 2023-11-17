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解讀柯文哲的眼淚 游盈隆：他嚴重失算 已明白結果

記者楊德宜／台北即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲答應藍白合之後，在內部會議哽咽落淚。（取材自柯文哲臉書）
民眾黨總統參選人柯文哲答應藍白合之後，在內部會議哽咽落淚。（取材自柯文哲臉書）

藍白合是侯柯配還是柯侯配，台灣時間18日將公布結果。民眾黨總統參選人柯文哲答應藍白合之後，在內部會議哽咽落淚，對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，柯文哲試圖取得諒解，鼓舞人心，一度哽咽，哭出來。這一切都說明，大家都已明白11月18日結果會是什麼，大勢已去，只是吞不下心頭這股怨氣。

游盈隆在個人臉書發表「柯文哲的眼淚」一文，他表示，柯文哲15日簽下「兩黨協商共識」，消息傳來，撼動全台，有如7級強震，迄今餘震不斷；重創白營軍心士氣，柯文哲光環盡失，衆幕僚傷心落淚，心情跌落無底深淵。

游盈隆表示，事情為什麼發展成這樣？當事人當然心知肚明，但不想說，也不能說。除了打死不退的死忠支持者，有誰會相信柯文哲的事後說明和解釋？諸如「痛恨民進黨超過痛恨國民黨」云云。這一紙形同賣身契的兩黨協議，究竟怎麼來的？有愈來愈多可信的蛛絲馬跡浮現，但嚴格地講，它仍然是一個謎。短期內也不會有令人滿意的答案出現。

游盈隆表示，資深媒體人黃暐瀚直言「柯文哲背叛了自己、幕僚和支持者」，話說的很重，有如暮鼓晨鐘，但都有所本，非過激之言，充分展現優秀媒體工作者本色。

「政治是崇高的事業，但離不開算計」。游盈隆說，不過，人算常常不如天算。以這次兩黨交易而言，柯陣營盤算，2024總統與立委選舉，讓出總統候選人，換取副總統位置、幾席部會首長、8席以上立委，是值得的。這種盤算其實是一種「小確幸」心態，不是大格局思維，在政治上肯定得不償失，因為政治的複雜往往超過一般政治人物想像。

「柯文哲這次顯然嚴重失算了」。游盈隆表示，11月18日後，柯文哲很快將喪失自主權、選戰部隊被收編、政治信用瀕臨破產、支持者大量流失、親人幕僚傷心落淚等等。侯柯配如果贏了，還好；如果輸了，那下場將十分悽慘和諷刺。

游盈隆說，為什麼柯文哲在2024大選最意氣風發的時刻，民意支持度與賴清德不相上下時，下了這步讓人極度錯愕的棋？當事人不講，社會將謠言四起，議論紛紛，無絕期。

民眾黨總統參選人柯文哲答應藍白合之後，在內部會議哽咽落淚。（取材自柯文哲臉書）
民眾黨總統參選人柯文哲答應藍白合之後，在內部會議哽咽落淚。（取材自柯文哲臉書）

柯文哲 賴清德 破產

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