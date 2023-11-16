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黃國昌：藍白合協商規則「很奇怪」 讓較不可能贏的人出線

記者林縉明／台北即時報導
台灣前立委黃國昌。(本報系資料照)
台灣前立委黃國昌。(本報系資料照)

藍白合協商日前達成共識，將由藍、白跟前總統馬英九三方推薦民調專家，挑選可供採計民調計算勝負。前立委黃國昌今天接受廣播專訪表示，真正看過民調的人都知道，明年總統選舉真正有機會選贏的組合是「柯侯」；如果是「侯柯」對上民進黨的「賴蕭」，選情可能呈現五五波。

根據藍白合政黨協商會議共識，由藍、白跟前總統馬英九三方推薦民調專家，負責檢視本月7日到17日社會公布的民調結果，以及兩黨各提供1份內參民調結果，再由3人挑選出可供採計的民調，勝負差距超出統計誤差範圍的民調由勝者得1點，誤差範圍內的民調就由「侯柯配」得1點，預定18日上午由馬英九基金會公布民調專家決定的藍白搭檔組合方式。

黃國昌今天表示，藍白合六點聲明存在很多可以被詮釋的空間，相信真正受過民調統計訓練的人，看完所有資料，不是只看表面的數字，而是深度解讀民調，就會發現柯當政的最有機會贏，所以有什麼好吵的。

黃國昌質疑，藍白合協商共識規定很奇怪，怎麼會訂出一個遊戲規則，讓比較不可能贏的人出線，這樣的比法很奇怪，鑑別度很低。黃國昌強調，他看過民調統計數字，真的有機會達成政黨輪替的還是柯當正的，如果侯當正的勝率會降低。

民調 馬英九 民進黨

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最新民調：柯侯配僅領先0.1百分點 採藍白合方案侯柯配勝

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