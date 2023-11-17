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未列民進黨不分區安全名單 醫藥界選舉可能反撲

台灣新聞組／台北17日電
無論是醫師、護理師、物理治療師等醫事人員，不滿長期被不公平對待，將於19日發起黑十字運動。民進黨立委不分區安全名單中也未見醫界人士，更讓醫界炸鍋。(本報資料照片)
無論是醫師、護理師、物理治療師等醫事人員，不滿長期被不公平對待，將於19日發起黑十字運動。民進黨立委不分區安全名單中也未見醫界人士，更讓醫界炸鍋。(本報資料照片)

民進黨不分區立委名單前天出爐，前12名安全名單，未見醫界代表，名單出爐後，醫界反應炸鍋，批評綠營恐自認醫界是民進黨鐵桿就欺負人，看到名單感到「非常不被尊重」。回顧近年政府如何對待醫界，新冠疫情血汗付出，換得健保點值下降，職場勞動條件更是日趨惡劣，醫界人士分析，明年選舉醫界恐會有部分反撲。

民進黨不分區立委名單開出34名提名人，前12名為安全名單，卻不見任何一位醫界代表，34名提名人中，僅有一位西醫師，為癌症希望基金會董事長王正旭，名列第17名的是護理師護士公會全聯會監事張秀君、第22名中醫師公會全聯會理事長柯富揚，醫護代表統統沒能進入安全名單中。彰化縣醫師公會前理事長蔡明忠說，名單出爐後，醫師群組響個不停，都對名單感到吃驚。

一位不具名的醫界人士表示，民進黨太過「靠勢」，認為醫界都是鐵桿支持者，12席安全名單有8人是現任立委，一席都不願意給醫界，優秀的王正旭醫師還放在安全名單的邊陲地帶，不僅感到不尊重，也懷疑民進黨總統參選人賴清德自己也是醫師出身，怎麼不挺醫師？

蔡明忠說，新冠疫情期間，醫界群策群力，配合政府政策流血流汗，但換來如今健保點值貶值到0.87。但醫界對綠營仍有所偏好，每次含淚投票，仍換來「血淚」對待，疫後，護理、醫事人員爆發離職潮，已顯示醫界的反彈，民進黨現在恐過於樂觀看待醫界對他們的支持。

前立委蘇清泉說，民進黨可能心想2024繼續執政，不分區名單中有人可能入閣，不分區立委席次就可能會往前挪，但在「女性優先」的前提下，13席中得有7名女性，即使排序往前，王正旭等於是排序在第13名，目前看來未必在安全名單。

不分區名單出爐前，醫師公會全聯會理事長周慶明、衛福部前部長陳時中、藥師公會全聯會理事長黃金舜等，皆是呼聲最高的人選，最後卻完全不在34人名單中。意外成為黑馬的王正旭說，周慶明、陳時中等人是「一軍」，而他只是二軍，且他是在名單公布前很近的時間才得知被列入。

藥師公會全聯會理事長黃金舜，未被列入民進黨不分區安全名單，後婉拒列入不分區，藥界未來不排除與其他政黨合作，黃金舜昨說，有會員質疑，民進黨總統參選人賴清德倡議邁入「大健康國」，卻未將醫藥界納入，近年來新藥、生物科技進步很快，沒有藥界的參與是種損失。

積極爭取替藥界發聲的黃金舜，昨照常召開藥師公會全聯會常務會議，會議中會員討論出三大共識，一是對執政黨不分區名單感到遺憾，二是藍白合若明朗化，研議尋求與其他政黨合作，廣納藥界人才，第三則是他個人不會爭取其他非民進黨的不分區提名。

黃金舜說，這次公會反彈這麼大，主要是因為公會長期和執政黨合作密切，疫情期間也積極協助發放口罩與快篩，上個月也舉辦亞洲藥學會，有會員質疑，從此次民進黨的提名看來，藥界的貢獻好像完全沒被看到。

黃金舜說，賴清德說大健康是國家未來走向之一，但從不分區安全名單觀察，未見醫療相關人員，「往後的大健康提案，不知道是真是假？」

藥師柯明道說，可能賴清德是醫師出身，自認對醫療領域熟悉，所以才會找其他領域人才，但「藥」的問題很複雜，民進黨未推薦藥界代表，反而提名演藝界人士感到納悶。

民進黨 賴清德 疫情

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