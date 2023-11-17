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喊作戰黑熊院長沈伯洋 綠列不分區第二 陳鳳馨：恐怖

台灣新聞組／台北17日電
近年在泛綠陣營中，「反認知戰」的聲浪大漲。去年聯電前董事長曹興誠（左）找來黑熊學院創辦人沈伯洋（右），表示要沈來負責自己推動的加強國防行動。(本報資料照片)
近年在泛綠陣營中，「反認知戰」的聲浪大漲。去年聯電前董事長曹興誠（左）找來黑熊學院創辦人沈伯洋（右），表示要沈來負責自己推動的加強國防行動。(本報資料照片)

民進黨不分區立委名單出爐，台北大學犯罪研究所副教授、「黑熊學院」院長沈伯洋名列第二，對此，國民黨北市議員徐巧芯昨天酸沈伯洋是綠營「認知作戰國師」，前立委郭正亮則批評，半路出家研究認知做戰的沈伯洋排第二名是「天下大笑話」。

本報系聯合報報導徐巧芯表示，看到沈伯洋大名高居第二，實質第一，「賴清德的台灣藍圖，是警總復辟，法西斯崛起嗎？」沈的三步走套路，分別是不利於民進黨的訊息，一律是中共認知作戰、為了反中共認知作戰，民進黨必須認知作戰、民進黨放假訊息，或者認知作戰被抓包，裝死。

她說，民眾黨打算提名徐春鶯女士列不分區，沈伯洋馬上跳出來宣稱「統戰系統更愛內政委員會」，民進黨青年支持度每況愈下，就說認為「藍綠都很爛」的年輕人，最容易被假訊息影響。

徐巧芯翻出沈伯洋曾因「黑熊學院民間防衛訓練計畫」募資約500萬元(台幣，下同，約15萬6909美元)，卻被鄉民抓包，捐款2000元的回饋禮「急難工具包」在網路上有類似的淘寶貨商品，行情59元人民幣，加20元運費，就能送貨到府，「其實也不只是伯洋，而是整個民進黨都這樣。」

她說，到頭來「抗中保台」就像「反清復明」一樣，只是搶錢、搶糧、搶地盤的口號，「反認知作戰」，只是合理化民進黨限縮言論自由，操控假訊息。賴清德的盤算，無非就是給沈伯洋一個頭銜，讓他繼續施展「綠能你不能之術」，可以更大聲罷了。

台北中時新聞網報導，對於沈伯洋入列，前立委郭正亮直言，「民進黨黑熊化！」研究認知作戰，他也認識幾個軍情局的人，都是職業軍人，「怎麼會用這種半路出家、研究犯罪學的…排在第二名簡直是天下大笑話」，認知作戰在國際上有很多專家研究，隨便點名都有蘇紫雲更適合，還有很多軍方的人也比沈適合，結果譁眾取寵找黑熊學院院長，恭喜民進黨黑熊化。

媒體人陳鳳馨也稱沈伯洋是名單中「唯一的恐怖點」，外界都說票投民進黨、青年上戰場，但沈伯洋是具體執行要大家準備作戰，而且是要求「每一個人都要作戰」、是在訓練民間作戰單位，所以才在網路上被稱是「義和團團長」，沈跟先前說要讓台灣每個人發AK-47的美國眾議員沒什麼不同，但這種人竟然勢必會成為立委。

民進黨 賴清德 中共

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