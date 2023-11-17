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對戰賴蕭配 侯柯、柯侯配贏5.4和4.5個百分點

記者歐陽良盈／台北17日電
東森新聞16日公布最新民調，藍白合侯柯配對決民進黨賴蕭配為39.93%比34.53%，拒答或無法選出有25.54%。（取材自東森新聞網站）
東森新聞16日公布最新民調，藍白合侯柯配對決民進黨賴蕭配為39.93%比34.53%，拒答或無法選出有25.54%。（取材自東森新聞網站）

東森新聞16日公布最新民調，藍白合侯柯配對決民進黨賴蕭配為39.93%比34.53%，拒答或無法選出有25.54%；若柯侯配對決賴蕭配為39.30%比34.80%，拒答或無法選出有25.90%。

美麗島電子報16日也公布第74波民調，認同政黨輪替，把票投給柯侯郭民調最高者的受訪者有42.9%，不認同的有43.1%。

東森新聞16日公布最新民調，藍白合柯侯配對決賴蕭配為39.30%比34.80%，...
東森新聞16日公布最新民調，藍白合柯侯配對決賴蕭配為39.30%比34.80%，拒答或無法選出有25.90%。（取材自東森新聞網站）

東森新聞最新民調指出，侯柯配領先賴蕭配5.4個百分點，柯侯配領先賴蕭配4.5個百分點。區域立委方面，28.15%受訪者支持國民黨推出的區域立委候選人，27.52%受訪者支持民進黨推出的區域立委參選人，7.73%受訪者支持民眾黨推出的區域立委參選人，0.09%受訪者支持時代力量推出的區域參選人，1.35%受訪者支持台灣基進黨推出的區域立委參選人，0.99%受訪者支持無黨籍區域參選人，34.17%受訪者無法選出或拒答。

東森新聞最新民調指出，政黨投票意願調查，支持國民黨的29.95%、支持民進黨29.14%、支持民眾黨12.95%。

美麗島電子報民調，總統參選人支持度，三腳督情況下，民進黨賴清德33.6％、國民黨侯友宜28.5%、民眾黨柯文哲20.5%；四腳督情況下，賴32.6%、侯25.5%、柯17.8%、郭4.8%。支持民進黨繼續執政的有29.5%，支持換國民黨執政的有23.5%，支持換民眾黨執政的有11.2%，支持換成無黨籍執政的有3.1%。

「如果要政黨輪替下架民進黨，明年投票時，應投柯侯郭當中民調最高的人」一題，第73波民調與第74波民調有明顯變化。第73波民調指出，認同政黨輪替，把票投給柯侯郭民調最高者的受訪者有38.5%，不認同的有47.5%。

美麗島民調第73波與第74波相較，認同政黨輪替，把票投給柯侯郭民調最高者的受訪者從38.5%上升至42.9%，增4.4個百分點；不認同政黨輪替，把票投給柯侯郭民調最高者的受訪者從47.5%下滑至43.1%。

民調 民進黨 國民黨

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