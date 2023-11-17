柯文哲稱做藍白合退讓決定後失眠 淚喊有信心柯侯配

民眾黨總統參選人柯文哲（右）16日舉行記者會，對藍白合六點共識表示沒有後悔，因為這是目前最好的方法，講到激動處一度落淚。（記者潘俊宏／攝影）

民眾黨總統參選人柯文哲 前天在藍白協商退讓，引發支持者跟幕僚不滿，黨內士氣低迷。柯文哲昨天與黨公職進行線上會議，親自說明協商退讓決定的原因，柯文哲信心喊話穩定軍心，提到支持者曾說「只要阿北不放棄，我們就不會放棄」，柯講到一半哭出來。柯文哲重申，有信心柯侯配，希望支持者不要灰心喪志。

昨天傳出柯媽媽何瑞英說，如果要當副的，那真的乾脆不要選了。柯文哲的妻子陳佩琪昨晚也在臉書質疑，很多人問她，柯文哲怎麼了，為什麼要選擇這樣退讓？柯文哲常把理性、務實、科學當作座右銘，她曾在某次被訪問中提到為何贏的人要讓三趴，她心裡很清楚也不贊同，總統大選不就有政黨票可投，跟總統參選人有何關係？

陳佩琪說，總統人選不是比才幹、認真和清廉度嗎？跟政黨大小有何關？要下架民進黨 達成所謂最科學理性務實的方法，應該秉持不是只想贏過對手，而是找到一個最有可能勝選、且可以贏最多、最安全的模式。

家人抱不平，支持者也不滿，柯文哲昨天下午召開擴大會議，包括中評委、中央委員、選決會、地方黨部主委等黨公職與會，採取線上會議形式舉行。柯文哲首先向黨公職說出做出決定的原因，與會者轉述，柯文哲說，近期在環台行程與民眾互動，看到許多人生活困苦、對時局徬徨，選民希望政黨輪替的想法，對他造成很大壓力，他深知，民進黨繼續執政，經濟一定會不好，台灣更會陷入戰爭風險，如果藍白分開選不太會贏，所以他做出藍白合的決定。

柯坦言，前天做出決定後，晚上還失眠 ，但他想起支持者說過「只要阿北不放棄，我們也不會放棄」，講到激動處一度落淚。柯也不忘對競選幹部信心喊話，雖然做出這樣的決定壓力很大，但過去這段時間的民調其實都是他領先。