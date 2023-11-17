我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為詐30萬 威州女水摻6罐眼藥水毒死友 謀殺罪成

以軍秀影片 稱在西法醫院發現隧道和放置炸彈的汽車

藍白合後會郭台銘 柯文哲：會努力勸他加入整合

記者鄭媁、林縉明、侯俐安／台北17日電
藍白合成形後，鴻海創辦人郭台銘動向備受關注。（本報資料照片）
藍白合成形後，鴻海創辦人郭台銘動向備受關注。（本報資料照片）

藍白合成形後，鴻海創辦人郭台銘動向備受關注。民眾黨總統參選人柯文哲前天到郭台銘家，郭辦發言人陳家頤昨透露，柯文哲分享與藍營協商過程，郭台銘則拿柯以前問他的話反問「你有搞清楚遊戲規則嗎？」柯則顯得有些懊惱。不過，柯昨天表示，在野如果要整合就全部整合，會努力勸郭台銘整合，等郭心情好一點，會和國民黨總統參選人侯友宜去見郭。

法學教授、律師陳長文昨天也呼籲郭台銘，「成功不必在我，成功必定有我」，在野整合不能缺少郭台銘，期待郭台銘一起完成中華民國民主法治發展史上了不起的事，這個挑戰仍然需要郭的加入。

陳家頤昨接受廣播訪問表示，郭台銘對2024政權輪替的目標和決心沒有改變，「不是說藍白合了就不能郭柯合，兩者並不互斥，很多東西都可以談」，郭陣營沒有預設框架，一直以來的明確目標是大家坐下來談，團結是唯一勝選的方程式，這個概念主軸從郭參選以來一直在喊，初衷沒有改變。

柯文哲表示，不論如何，郭台銘有10%的支持度，如果在野以政黨輪替為目標，有時候要放下個人情緒，他會努力勸郭台銘。

侯友宜昨說，郭台銘跟他因警察世家，非常友好。兩人常有機會保持聯繫，「郭台銘永遠和我們會站在一起」。

郭台銘 柯文哲 侯友宜

上一則

台藝人郭書瑤親弟 涉「共諜案」遭起訴

下一則

對戰賴蕭配 侯柯、柯侯配贏5.4和4.5個百分點

延伸閱讀

當面邀任不分區 柯文哲：我們5立委都沒黃國昌厲害

當面邀任不分區 柯文哲：我們5立委都沒黃國昌厲害
坦言壓力大到失眠 柯文哲與競選幹部開會時潸然落淚

坦言壓力大到失眠 柯文哲與競選幹部開會時潸然落淚
彭博：藍白合勝算大 總統選舉結果攸關全球經濟和市場

彭博：藍白合勝算大 總統選舉結果攸關全球經濟和市場
曾說最討厭國民黨卻藍白合 柯文哲嘆：更痛恨民進黨

曾說最討厭國民黨卻藍白合 柯文哲嘆：更痛恨民進黨

熱門新聞

一名中國旅客訪台一下飛機直奔台北一間小文具店，買了自己心儀很久的一把「剪刀」，還發文分享大讚這是從台灣拿回來的「神仙文具」。(圖／擷自小紅書)

一下機就去買…他曬台灣「神仙文具」 兩岸網友共鳴

2023-11-15 14:17
藍白協商會議今天登場，出席者包括民眾黨主席柯文哲（左起）、前總統馬英九、國民黨總統參選人侯友宜，以及國民黨主席朱立倫。(圖：國民黨提供)

藍白合協商2.5小時「達成6點共識」民調決定侯柯配或柯侯配

2023-11-14 23:44
台大昆蟲系名譽教授徐爾烈說，自己在軍中服役時臭蟲肆虐嚴重，但臭蟲已台灣絕跡一段時間，約5年前又再出現，主因是民眾旅遊時攜回。本報資料照片

曾是軍營惡夢 台大昆蟲教授曝除臭蟲妙招

2023-11-09 18:19
紀念國民黨總理誕辰158周年暨慶祝建黨129周年，親民黨主席宋楚瑜（中）昨天前往國父紀念館向總理銅像獻花致敬。記者許正宏／攝影

宋批朱 8年搞這樣藍還要跟別人合 對得起國父嗎

2023-11-12 15:10
圖為曼谷一個主要的購物區，示意圖，與新聞無關。(美聯社)

曼谷旅館離奇身亡47歲台男 身分曝光

2023-11-16 13:24
前總統馬英九拋出盡快進行以「全民調」方式決定總統候選人組合的呼籲，高雄市前市長韓國瑜也在臉書表示，他個人高度支持與贊同。（本報系資料照片）

馬英九拋「全民調」 韓國瑜：高度支持與贊同

2023-11-10 05:46

超人氣

更多 >
哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才

哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才
拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜

拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜
為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？

為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？
習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長

習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長
緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺