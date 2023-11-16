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媒體民調解析 「侯柯配」出線機率高

台灣新聞組／台北16日電
國民黨總統參選人侯友宜出席三三會例會，以「2024台灣再出發」為題演講，強調把國家治理好是最重要的事。（記者蘇健忠／攝影）
國民黨總統參選人侯友宜出席三三會例會，以「2024台灣再出發」為題演講，強調把國家治理好是最重要的事。（記者蘇健忠／攝影）

藍白合第二次政黨協商雙方達成六點共識，將由三方推派民調專家，檢評11月7日到17日社會各界公布的民調結果決定正副總統人選。據台北中國時報統計，7日至15日共有14份民調，其中三份有調查侯柯、柯侯對比，皆為「侯柯配」占上風。即使個人互比，國民黨總統參選人侯友宜也以九份輾壓民眾黨總統參選人柯文哲五份，不過備忘錄的採納民調區間到17日，加上民調專家怎麼挑選，都成最終結果變數。

本報系聯合報報導，回顧7日起各界公布民調，11月7日，美麗島電子報第67波民調，三腳督情況下，國民黨侯友宜26.2%、民眾黨柯文哲19.9%。四腳督情況下，侯友宜22.2%、柯文哲16.9%。

11月8日，民眾黨官方公布求真民調、趨勢民調、世新大學三家民調結果。求真民調顯示， 柯勝侯9.03％。趨勢民調顯示，柯勝侯8.17％。世新大學結果顯示，柯勝侯8.7％。

11月9日，ETtoday民調指出，侯柯配支持度36.3%、賴蕭配支持度36.2%；另柯侯配支持度37.5%、賴蕭配支持度35.1%。美麗島電子報侯友宜26.8%、柯文哲21.3%。

11月13日，匯流民調50%市話、50%手機調查方式下，黨柯文哲26.0%、侯友宜18.0%。純市話調查下，柯支持度22.4%、侯支持度22.2%。

11月14日，聯合報民調侯友宜18%、柯文哲21%。ETtoday新聞雲侯友宜28.0%、柯文哲27.4%。若侯柯配對決賴清德與蕭美琴，支持度為41.6%比37.1%；柯侯配對決賴蕭配，支持度為39.6%比36.2%。

11月15日，美麗島電子報公布第73波民調，三腳督情況下，侯友宜29.9%、柯文哲19.9%；四腳督情況下，侯26.5%、柯17.3%。

民眾黨總統參選人柯文哲15日下午參加NOWnews 跨世代論壇「2024總統大選...
民眾黨總統參選人柯文哲15日下午參加NOWnews 跨世代論壇「2024總統大選青年面試官」活動，向年輕人提出未來國家願景，並接受提問。（記者曾吉松／攝影）

台北中國時報報導，市面上民調有多種設計方式，最能體現藍白合實力高低莫過以侯柯、柯侯對比賴蕭組合的民調，但14份僅三份有此角度的民調。

三份中有兩份為侯柯勝出，另9日ETtoday新聞雲的民調，柯侯配37.5％雖勝過侯柯配36.3％。然該民調誤差範圍±2.87％，照協商備忘錄，誤差範圍內算侯友宜得分，侯友宜可說在組合對決全贏。

14份民調同樣有調查個人互比，統計發現，侯友宜有九份領先，柯僅五份。其中柯文哲得分的三份民調，還是民眾黨釋出的內參民調。

綜觀上述不難發現，至昨日的民調，侯柯配出線機率遠高於柯侯配，不過距離檢視區間截止還有兩天，是否會再有新民調湧出，兩黨內參民調結果如何？以及民調專家會如何篩選市面民調，都將影響最後結果。

民調 侯友宜 柯文哲

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