媒體民調解析 「侯柯配」出線機率高

國民黨總統參選人侯友宜出席三三會例會，以「2024台灣再出發」為題演講，強調把國家治理好是最重要的事。（記者蘇健忠／攝影）

藍白合第二次政黨協商雙方達成六點共識，將由三方推派民調 專家，檢評11月7日到17日社會各界公布的民調結果決定正副總統人選。據台北中國時報統計，7日至15日共有14份民調，其中三份有調查侯柯、柯侯對比，皆為「侯柯配」占上風。即使個人互比，國民黨總統參選人侯友宜 也以九份輾壓民眾黨總統參選人柯文哲 五份，不過備忘錄的採納民調區間到17日，加上民調專家怎麼挑選，都成最終結果變數。

本報系聯合報報導，回顧7日起各界公布民調，11月7日，美麗島電子報第67波民調，三腳督情況下，國民黨侯友宜26.2%、民眾黨柯文哲19.9%。四腳督情況下，侯友宜22.2%、柯文哲16.9%。

11月8日，民眾黨官方公布求真民調、趨勢民調、世新大學三家民調結果。求真民調顯示， 柯勝侯9.03％。趨勢民調顯示，柯勝侯8.17％。世新大學結果顯示，柯勝侯8.7％。

11月9日，ETtoday民調指出，侯柯配支持度36.3%、賴蕭配支持度36.2%；另柯侯配支持度37.5%、賴蕭配支持度35.1%。美麗島電子報侯友宜26.8%、柯文哲21.3%。

11月13日，匯流民調50%市話、50%手機調查方式下，黨柯文哲26.0%、侯友宜18.0%。純市話調查下，柯支持度22.4%、侯支持度22.2%。

11月14日，聯合報民調侯友宜18%、柯文哲21%。ETtoday新聞雲侯友宜28.0%、柯文哲27.4%。若侯柯配對決賴清德與蕭美琴，支持度為41.6%比37.1%；柯侯配對決賴蕭配，支持度為39.6%比36.2%。

11月15日，美麗島電子報公布第73波民調，三腳督情況下，侯友宜29.9%、柯文哲19.9%；四腳督情況下，侯26.5%、柯17.3%。

民眾黨總統參選人柯文哲15日下午參加NOWnews 跨世代論壇「2024總統大選青年面試官」活動，向年輕人提出未來國家願景，並接受提問。（記者曾吉松／攝影）

台北中國時報報導，市面上民調有多種設計方式，最能體現藍白合實力高低莫過以侯柯、柯侯對比賴蕭組合的民調，但14份僅三份有此角度的民調。

三份中有兩份為侯柯勝出，另9日ETtoday新聞雲的民調，柯侯配37.5％雖勝過侯柯配36.3％。然該民調誤差範圍±2.87％，照協商備忘錄，誤差範圍內算侯友宜得分，侯友宜可說在組合對決全贏。

14份民調同樣有調查個人互比，統計發現，侯友宜有九份領先，柯僅五份。其中柯文哲得分的三份民調，還是民眾黨釋出的內參民調。

綜觀上述不難發現，至昨日的民調，侯柯配出線機率遠高於柯侯配，不過距離檢視區間截止還有兩天，是否會再有新民調湧出，兩黨內參民調結果如何？以及民調專家會如何篩選市面民調，都將影響最後結果。