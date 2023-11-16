「藍白合像超級強颱」游盈隆：賴清德必須嚴正以對

「藍白合」露出曙光，賴清德陣營必須嚴正以對。(本報資料照片)

2024大選「藍白合」昨天露出曙光，藍白陣營達成六點共識，18日公布結果。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，合理推測國民黨總統參選人侯友宜 為正、民眾黨總統參選人柯文哲 為副已成定局；但不論柯侯配或侯柯配，一旦結盟，等於一個超級強烈颱風，將對賴清德 和民進黨的執政地位將帶來極嚴重的威脅，賴陣營必須嚴正以對。

針對藍白合政黨協商結果，游盈隆透過臉書提出四點觀察：第一，根據藍白合協商共識的第三點，可以合理推測「侯友宜為正，柯文哲為副」已成定局。因為當現階段台灣多數選民樂見藍白合，只要柯侯像連體嬰合在一起，誰正誰副不會太在意，因此絕無可禮讓「三趴」的空間。當柯文哲同意讓三個百分點時，必然已有退居副手，不再當領頭羊的覺悟和意願。

游盈隆說，至於民調一路領先的柯文哲，為什麼會做出這麼出人意表的退讓，當事人有必要向社會講清楚說明白，且必須有好理由，否則必將引起支持者與社會強烈的質疑和批判。

游盈隆表示，第二，不論柯侯配或侯柯配，一旦結盟，就等於一個完美政治風暴成形，或說是一個超級強烈颱風，將對賴清德和民進黨的執政地位將帶來極嚴重的威脅。道理很簡單，根據過去11個月的民意調查，發現賴清德和侯友宜的社會支持基礎雷同，雖然3月以來賴的社會支持規模逐漸遠大於侯。

游盈隆舉例，在很長一段時間中，50歲以上選民中，賴與侯聯合壟斷近70%，柯只能獲得低於二成的支持；同時，當柯在40歲以下選民中，獨占四成以上支持時，賴侯獲得的支持相對較少。從這個角度看，侯柯配成形意味侯柯配可以貫穿整個年齡層直達70歲。侯柯接近完美的互補性，讓他們擁有強大且可怕的社會支持力量。

第三，游盈隆指出，藍白合「侯柯配」氣勢一旦起來，可能嚴重衝擊2024立委選情。自2012年開始，台灣總統與立委合在一起選，總統氣勢強弱往往是決定立委席次的關鍵因素，所謂的「燕尾服效應」，這造成所謂「母雞帶小雞」與「贏者全拿」的現象。2012、2016、2020三次藍綠完全執政，是有力的證據。

游盈隆說，第四，面對來勢洶洶的侯柯配，「賴蕭配」擋得住嗎？根據最新幾份公布或沒公布的民調，侯柯配都贏賴蕭配5到10個百分點，情況看來並不妙，賴陣營必須嚴正以對。