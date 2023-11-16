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曾說最討厭國民黨卻藍白合 柯文哲嘆：更痛恨民進黨

記者林銘翰、歐陽良盈／台北16日電
民眾黨總統參選人柯文哲15日下午參加NOWnews 跨世代論壇「2024總統大選青年面試官」活動，向年輕人提出未來國家願景，並接受提問。（記者曾吉松／攝影）
民眾黨總統參選人柯文哲15日下午參加NOWnews 跨世代論壇「2024總統大選青年面試官」活動，向年輕人提出未來國家願景，並接受提問。（記者曾吉松／攝影）

藍白陣營雙方昨達成六點共識，民眾黨總統參選人柯文哲昨天說，「今天心情很不好，但是比起國民黨，我更痛恨民進黨，作為一個二二八事件的家屬，我當然不喜歡國民黨，但是從來都沒有想過，民進黨怎麼會墮落的這麼快。」

柯文哲坦言，在雙方作出共識之前，柯陣營的幕僚事前都不知情，核心幕僚都反對談和；柯簽下六點共識協議後，柯辦發言人陳智菡更被捕捉到哽咽的鏡頭，不少民眾黨支持者炸鍋，直言總統票投不下去，把年輕人的希望打掉了。柯昨晚也爆料，就連陳智菡都想離職。

柯文哲昨下午出席總統大選青年論壇活動，現場學生提問，柯文哲過去說生平最討厭三樣東西，包括蚊子、蟑螂跟國民黨，如今宣布與國民黨合作，請問是國民黨變了，還是柯文哲變了。

柯文哲說，美國總統拜登跟中國國家主席習近平就要見面，大家不用猜就知道，當中最關鍵的題目，就是台灣問題，因為台灣是世界各國評估最可能發生戰爭的地方，結果烏克蘭跟以色列已經先發生戰爭，台灣不是不可能發生戰爭，其實還是有風險。

柯文哲表示，比起國民黨，他更痛恨民進黨，但是他會緊盯國民黨，因為沒有人盯著，照樣會貪汙腐敗。

柯文哲昨晚在臉書表示，感謝前總統馬英九不計毀譽，出面號召在野領袖回應主流民意，「我相信所有人的想法，個人位子不重要」，重點是結束台灣政壇兩極對抗、贏者全拿與毫無制衡的亂象，「請與我們一起迎風前行。」

柯文哲昨晚接受專訪時說，如果是與國民黨總統參選人侯友宜比，「我會贏他很多」，但在過去幾個星期以來，雙方民調愈來愈近，現在大家都有個心態，誰正誰副都不在意，只要把民進黨換下來就好，如果在統計上看不出差別，他可以選擇退讓。

柯文哲認為，自己比侯友宜還要耐打，「一對一他不會上，我當副手才有可能」，這就是政治上的現實，不過他還是很務實的人，民眾黨成立至今只有四年，很難期待可以打贏全國大選，如果按照自己以前的個性，一定會玩到底，但不應把國家的單位拿來賭賭看。

他也透露，昨天在協商會場留下伏筆，「凡是監督制衡的我要，所以才會簽在上面」，例如法務部、財政部、金管會、主計總處、國家傳播通訊委員會（NCC）等單位，民眾黨要管人、監督的單位，這是最大原則，因為他不相信國民黨，所以一定要保留監督的權力。

柯文哲也提到，自己從政十年來，希望每一次參選都是一場「改變政治文化的社會運動」，從兩極對抗到聯合政府；從仇恨動員到理性、務實、科學、正直；從彼此詆毀杯葛到專業誠信治理，此刻他的心仍然堅定踏實。

柯文哲 國民黨 民進黨

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