新聞評論／民意驅動藍白合 下一目標：政黨輪替

民眾黨總統參選人柯文哲（右）、國民黨總統參選人侯友宜（左）。(本報資料照片)

在前總統馬英九臨門一腳推促下，國民黨和民眾黨15日達成六項共識，共推正副總統候選人。「藍白合」總算在登記截止日前找到共同的密碼。這一路走來，兩黨的合作因各懷疑慮而談得跌跌撞撞，幾度瀕於破局；馬英九呼籲雙方攜手，還遭黨內許多人責難。所幸，兩黨領導人深知選民對這次合作的殷殷期待，各自後退一步，便得出了無限廣闊的合作空間。這樣的跨黨合作模式，也為台灣民主發展寫下新頁。

這次談判的一大創意，是不再拘泥於採取何種模式的民調 ，也不再糾結於手機與市話的比例，就直接採計近日已公布及執行中的民調，由民調專家統計雙方的平均高低，在18日公布。如此，不僅避開了無止無休的技術性爭執，也讓「侯柯」或「柯侯」的顏面之爭降至最低，同時解決了短時間內執行民調的困難。雙方若不是懷有高度誠意，不可能如此輕易就達成共識，也可見先前的談判已進入深水區，所缺僅互信而已。

綜觀藍白的總統候選人整合機制，是以民眾黨要求的「全民調」為基礎，並規定「若在統計誤差範圍內，由侯柯配得一點」，這是依據柯文哲 「若在統計誤差範圍內願讓」的承諾而發。從近期的民調看，兩人的民調呈「麻花捲」狀態，彼此互有領先。此一作法，可視為柯文哲對成全合作大局的氣度，應給予肯定。如此一來，也順利解決外界夾纏不休的「讓三趴」或「讓五趴」之議，不必卡在細節，也不必擔心藍營遭到柯文哲「蛇吞象」。

另外，兩黨的共識，還包括未來若勝選如何「共組聯合政府」，這是談合作不可或缺的一塊。雙方約定，除了國防、外交、兩岸屬於總統權限，其餘部會依照各黨立委席次分配。如此一來，除可避免選後「贏者全拿」外，也符合憲政運作的精神，並為未來「聯合政府」的組建與運作立下一個新的典範。若「藍白配」能成功勝選，台灣即可終結過去八年民進黨「一黨獨大」的恣意妄為，重新開啟一個懂得分享權力並尊重民意的新政治。

這次藍白合作範圍僅止於總統候選人，區域立委仍須兩黨共同推薦，政黨票的競爭，則交由雙方各自努力。因此，朱立倫和柯文哲仍要建立一定的溝通管道，保留日後溝通協商的方便。以免因單一地區兩黨立委的激烈競爭，意外造成兩黨的不快，進而影響總統選舉合作的大局。

至於郭台銘 方面，「郭霞配」的連署已經達標，取得競選資格。當初郭台銘曾稱，其參選的目的旨在「促成藍白合作」；如今藍白合大勢底定，他是否仍堅持參選，仍有待觀察。藍白兩黨如果覺得郭台銘是在野聯盟推動政黨輪替不可或缺的夥伴，即應把握時機爭取他加入合作，至於要用什麼方式進行，包括將他列入不分區或由他推薦人選加入，都是可行的方式。

這次大選是一次「民意驅動」的選舉，支持政黨輪替的民意始終維持在六成上下。藍白能共推一組候選人，最能呼應選民期待，也最有機會擊敗民進黨的「賴蕭配」，為台灣走歪的民主政局找到回歸正軌的契機。根據近期的民調，不論「侯柯配」或「柯侯配」，目前都領先「賴蕭配」。但距離投票還有兩個月，藍白陣營若頻繁為小事喧嚷爭執，或者兩黨內部爆發爭議事件，仍可能造成民眾觀感不佳而改變心意。因此，雙方對彼此目前達成的共識，務必誠懇執行並盡心兌現，以保持政黨合作的良好風度與互信。