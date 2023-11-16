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郭辦稱 郭台銘反問柯文哲：你有搞清楚遊戲規則嗎？

記者鄭媁／台北16日電
鴻海創辦人郭台銘競辦發言人陳家頤、黃怡文16日接受黃暐瀚撞新聞廣播專訪。（取材自hitfm頻道）
鴻海創辦人郭台銘競辦發言人陳家頤、黃怡文16日接受黃暐瀚撞新聞廣播專訪。（取材自hitfm頻道）

藍白合成形後，鴻海創辦人郭台銘動向備受關注。民眾黨總統參選人柯文哲昨晚前往郭台銘家中赴約，郭辦發言人陳家頤透露，柯有分享昨天與藍營協商過程，郭台銘則拿柯以前問他的話反問柯「你有搞清楚遊戲規則嗎？」柯則顯得有些懊惱。

郭台銘昨天整日未發聲，今日也持續無公開行程。陳家頤今接受「嗆新聞」廣播專訪時透露，郭台銘昨天兩度進出家門，到北醫探望母親，不過未被在外駐守的媒體察覺。

陳家頤表示，柯文哲昨天結束一整天行程後，晚上才前往郭家，分享早上藍白協商會議過程，以及四人談了什麼。柯文哲先前曾經虧郭台銘，「連國民黨的遊戲規則都不知道，就去參加比賽！」如今郭也很關心柯，還反問他「你這次有看懂遊戲規則嗎？」

至於柯文哲是否有勸郭台銘不要參選到底，陳家頤說，沒有談到這點；郭台銘對於2024政權輪替的目標和決心沒有改變，「不是說藍白合了就不能郭柯合，兩者並不互斥，很多東西都可以來談，」她表示，郭陣營沒有預設框架，一直以來的明確目標是大家坐下來談，團結是唯一勝選的方程式，這個概念主軸從郭參選以來一直在喊，初衷沒有改變。

陳家頤說，六成五主流民意希望下架民進黨，郭台銘就朝這個方向努力，郭、柯、侯三股力量怎麼扭成一條繩子，在11月20日到24日登記以前，都是持續努力的方向，不是藍白合，2024就贏了，郭掌握到非常關鍵力量，很多中間選民一直很支持他們，更何況還有百萬連署民意作為後盾。

陳家頤也說，藍白六點共識出爐後，如果是侯柯配出線，就能贏過賴蕭配嗎？不是說今天談成就贏了，在野最終目標是明年1月13日取得勝利，不是11月18日贏得勝利。如果侯柯配沒有這麼高把握贏得選戰，大家還有很多需要努力的空間，藍白合了難道就不需要郭柯合嗎？不整合進百萬民意，如何有把握2024能下架民進黨？

郭台銘 柯文哲 民進黨

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