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黑白集／沙文主義久治不癒 綠營爛桃花數不完

黑白集
民進黨發言人張志豪被指控曾上酒店。(本報資料照片)
民進黨發言人張志豪被指控曾上酒店。(本報資料照片)

民進黨連續爆發立委趙天麟的婚外情、組織部主任林正鴻流連酒家的爛桃花事件，日昨發言人張志豪又被爆料在酒店和爆乳妹飲酒。張志豪辯稱，那是十多年前參加同學慶生宴的場合，在場女性也是朋友邀來；然而，張志豪不敢說那時尚未加入民進黨吧？

30多歲的人慶生就跑去酒店，並找來爆乳妹陪座，相信這絕非一般庶民的生活經驗。林正鴻與張志豪同屬民進黨青壯世代，跑酒家習以為常，有女陪侍怡然自得。這點，反映的是民進黨內精神層次的貧瘠，或者顯示了綠營物質生活的放縱與氾濫？

林正鴻和張志豪都是賴清德出任黨主席後所任命，他拔擢人才的眼光一錯再錯，令人震驚。萬一他當上總統，又將如何用人？賴清德讓林正鴻立馬打包走人，卻允許張志豪以「提告」戰清白，不免顯得雙標。但若不這麼做，「昏庸」之名就會掉到他頭上，選情緊迫，他只能藉此開闢防火線以防野火燒身。

民進黨的墮落，在上層是濫權專斷，在下層是貪汙腐敗，各世代紛傳生活不檢點，由此可見。而最令人反胃的是，趙天麟的不倫戀拿妻子的原諒來救火，張志豪的酒店事件也打出配偶的「相信牌」，這就愈發反證綠營久治不癒的「男性沙文主義」。出軌男性的道德脆弱，要靠妻子的無限隱忍遮羞，民進黨還配談什麼道德！

民進黨 賴清德 趙天麟

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