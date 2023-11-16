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賴蕭配登場 能掩蓋賴清德威信受挫？

記者 蔡晉宇
民進黨不分區名單，挫了賴清德的黨內領導威信。(本報資料照片)
民進黨不分區名單，挫了賴清德的黨內領導威信。(本報資料照片)

民進黨不分區名單出爐，是否有亮點、有助拓展中間族群選票，尚有討論空間，但黨內派系躁動，倒是已清晰可見。藍白合昨已成形，原本被認為「躺著選」的賴清德，終於得「站起來選」，但不分區名單卻先挫了賴的黨內領導威信。在選戰宣告進入白熱化的第一天，先蒙上了一層陰影。

檢視民進黨不分區名單，一票「政治組」老面孔名列前12名的安全名單，由平均年齡超過70歲的游錫堃、柯建銘領軍，在12席中占了高達8席，幾乎已定調「了無新意」就是這次提名主旋律。

再看看擔門面的「專業組」代表，排名第一的林月琴與第三的張雅琳，雖來自民間團體且形象良好，但知名度不足，以吸票的角度來看，皆偏向小眾，「亮度」似有不足。排名第二的沈伯洋，對中國大陸喊打喊殺的立場鮮明，在網路更有「義和團團長」封號，沈入列對民進黨而言，充其量是「固票」效果，對於開拓中間票源，恐怕同樣相當有限。

缺乏亮點的名單，對內則顯得「擺不平」。自賴清德接任黨主席以來，就與賴關係不錯的「正國會」，這次也大動作發難，即是一重大警訊；黨內實力派諸侯、身兼中常委的內政部長林右昌，15日缺席中執會，未替不分區名單背書，更是賴領導威信受挫的直接表現。

賴清德從政風格，向來以貫徹意志聞名，但在高度講究妥協的派系協商中，便容易淪為乾綱獨斷。當初民進黨九合一選舉大敗之際，賴陣營猶豫是否由賴清德親自參選黨主席，主要考量點之一，正是擔心賴在協調不分區的過程中，會在各方壓力下折損黨內威望；如今看來，當初疑慮不無道理。

除了內憂，外有藍白合來勢洶洶，賴陣營15日連忙釋出壓箱寶「賴蕭配」登場時間。但選戰發展，豈是一個「賴蕭配」訊息就能遮掩？賴清德要平息內外接踵而來的壓力，還得拿出更讓人信服的表現。

賴清德 民進黨 內政部

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