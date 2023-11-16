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藍白比民調 學者直指：誤差讓分 對侯友宜有利

記者屈彥辰／台北16日電
藍白協商會議15日達成6點共識，針對協商共識提及產生人選的部分，有學者認為，共識內容應是對國民黨總統參選人侯友宜較有利。(記者林俊良／攝影)
藍白協商會議15日達成6點共識，針對協商共識提及產生人選的部分，有學者認為，共識內容應是對國民黨總統參選人侯友宜較有利。(記者林俊良／攝影)

藍白協商會議昨日達成6點共識，針對協商共識提及產生人選的部分，台北大學公行系教授劉嘉薇分析，共識內容應是對國民黨總統參選人侯友宜較有利；師範大學政治學研究所教授曲兆祥指出，爭議的產生點可能是在挑選民調，標準實際上應於協商前公佈出來。

前總統馬英九、侯友宜、國民黨主席朱立倫和民眾黨總統參選人柯文哲昨在協商結束後，決定產生代表藍白參選正副總統人選的產生機制，由馬英九、國民黨、民眾黨，各推薦一位⺠調統計專家，並由⺠調統計專家檢視評估11月7日至11月17日，社會各界公布的⺠調結果，及國民黨、民眾黨各提供一份內參⺠調的結果，若超過統計誤差，由勝者得一點；若在統計誤差範圍內，由侯柯配得一點，結果18日公布。

劉嘉薇表示，這是首次採取民調檢驗評估的辦法。這段時間長達11天， 最近會有很多民調出現，共識當中寫到「專家檢視評估」，「檢視評估」會成為需要定義的詞彙，民調如何篩選也是3位專家要討論的。目前看不出來對哪個政黨比較有利，因標準尚不清楚。

劉嘉薇認為，選民調方面，恐怕是3位民調統計專家都要有共識，可能是全部同意或採多數決，來決定哪一分民調納入。此外，根據共識第3點，超過統計誤差的勝者得一點，倘若是取樣1068分的民調，抽樣誤差是正負3%，也就是二人差距必須達6%，柯文哲之前說過，誤差範圍內算是侯友宜贏，故這點看起來是侯比較有利。

曲兆祥說，時間是到11月17日，尚餘兩天，昨日也無對是否還要再做民調說明。他認為，可能會導致爭議產生的部分是挑了哪些民調，挑選民調的標準應於會議前公布出來，被挑中的民調機構及其民調數字亦應公布，讓外界可以試算，檢視是否符合科學，以取信社會，也避免其中一方出現爭議。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，可以合理推測侯友宜為正，柯文哲為副已成定局；不論柯侯配或侯柯配，一旦結盟，等於完美政治風暴成形，將對民進黨總統參選人賴清德和民進黨的執政地位將帶來極嚴重的威脅。根據最新幾分公布或沒公布的民調，侯柯配都贏賴蕭配5至10個百分點，情況看來並不妙，賴陣營必須嚴正以對。

民調 國民黨 侯友宜

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