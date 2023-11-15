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藍白合了 侯柯鐵粉反應大不同 「最大的贏家馬英九」

記者楊德宜／台北即時報導
藍白合確定，前總統馬英九（右二）、國民黨主席朱立倫（左一）、國民黨總統參選人侯友宜（左二）與民眾黨總統參選人柯文哲（右一）合影，展現合作氛圍。(記者曾學仁／攝影)
藍白合確定，前總統馬英九（右二）、國民黨主席朱立倫（左一）、國民黨總統參選人侯友宜（左二）與民眾黨總統參選人柯文哲（右一）合影，展現合作氛圍。(記者曾學仁／攝影)

藍白合今天終於取得共識，至於侯柯配還是柯侯配，預計於18日本周六公布結果。藍白鐵粉的反應大不同。有民眾黨總統參選人柯文哲的支持者在論壇批踢踢發文，「我的極限就是柯侯，柯至少代表中間力量的崛起，侯柯不就回到原點藍綠對決而已」、「總統，不是柯就是廢票」。

其他支持柯文哲的網友表示，「覺青只要是藍當家的都不會投啦，寧願給民進黨亂也沒關係」、「柯不是正的真的有點不想投」、「如果是侯柯，那我只會投政黨票」、「侯正我就在家睡覺」、「這些條件對柯真的有夠不利」、「侯柯就投賴這麼簡單」、「跳回傳統藍綠就不投了」、「沒想到柯會簽這種喪權條約」、「完全不想投賴，沒柯我寧願去投郭」、「只剩政黨票可以投了」。

也有網友說，「白粉那麼早就在輸不起」、「沒問題，尊重你的選擇」、「大家各自有立場很正常」、「柯侯、侯柯，我都OK，下架民進黨就好」、「侯柯就不投就是爽到賴」。

國民黨總統參選人侯友宜的支持者也在「udn.com 聯合新聞網」臉書粉專表達看法，網友說，「不管柯粉藍粉，都要尊重民調結果，輸就認命投票，不要輸不起」、「勝選最重要，下架民進黨」、「歷史性一刻，世界上沒有什麼不可能，藍白配一定贏」、「確定侯柯配了」、「最大的贏家⋯馬英九」、「賴神要吃不下飯了」、「侯柯配絕對支持，柯侯配不投票」。

民進黨 投票 柯文哲

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