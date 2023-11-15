藍白合成定局 侯：誰正誰副都合作 柯：台灣歷史一刻

國民黨主席朱立倫、民眾黨柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜，上午在前總統馬英九見證下進行二次政黨協商。(記者侯俐安／攝影)

藍白第二次政黨協商，歷經150分鐘，達成六點共識，會後主談四人共同出面受訪。擔任見證人的前總統馬英九 表示，國民黨 、民眾黨在此達成合作協議，相信為台灣政治史上締造新紀錄，合作將使未來選舉與其他方面能相互幫忙，對兩黨都是值得紀念的一天，會依據合作協議全力以赴。

民眾黨總統參選人柯文哲 表示，今天是歷史的一刻，因為在台灣的歷史上，從來沒有出現過聯合政府，希望在馬英九見證之下，讓台灣的歷史往前邁進。

國民黨主席朱立倫、民眾黨柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜，上午在馬英九見證下進行二次政黨協商。

侯友宜表示，謝謝馬英九與兩黨主席，大家齊聚一堂，在進行過程中，如何為共同理念，國家安全，人民福祉，放下個人，在政黨合作下邁進，完成第三波民主改革，完成民主合作方式，這幾天就會有結果出來，無論結果如何，誰正誰副，共同攜手合作，讓中華民國土地能平安，謝謝馬英九與兩黨主席。

朱立倫指出，謝謝馬英九、柯文哲、侯友宜，今天我們都在寫台灣歷史，不單是第三波民主改革，這次聯合競選，到未來要組聯合政府，都能讓台灣匯集更多力量，讓社會變更好，更重要是超過六成以上的主流民意的期待，在共同努力下，一定努力完成、全力爭取2024年勝選，將來組聯合政府，共同為中華民國努力。

柯文哲表示，感謝馬英九及大家的關心，今天是歷史的一刻，因為在台灣歷史上，從來沒有出現過聯合政府，至於未來要如何組織運作，當然都是嘗試。