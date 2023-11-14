賴蕭配正式成軍 賴清德20日宣布蕭美琴擔任副手

民進黨總統參選人賴清德（左）的副手人選，確定由駐美代表蕭美琴擔任，預計20日正式宣布。（圖：總統府提供）

中選會11月20至24日受理總統副總統選舉登記，據悉，民進黨 總統參選人賴清德 副手確定由駐美代表蕭美琴擔任，賴團隊20日宣布賴蕭配成軍，介紹蕭美琴出場。

蕭美琴正在舊金山 參加亞太經濟合作會議（APEC），對於記者詢問返台參選議題，都未正面回應，據了解，蕭美琴過去擔任立委時的班底，最近已經在台灣重整團隊，讓蕭返台後立馬能進入選戰模式。

根據賴陣營規畫，今天民進黨中執會公布不分區立委名單後，隨即鋪陳副總統人選登場，蕭美琴將投入民進黨立委輔選，目前傳出有立委參選人希望安排蕭美琴的輔選時間，包括民進黨花蓮立委參選人張美慧、民進黨台東立委參選人賴坤成、民進黨北市立委參選人許淑華及吳思瑤等。民進黨人士認為，蕭美琴對於拉抬年輕選票，會有很強的作用。

據悉，蕭美琴返台後第一個周末，將到花蓮輔選，民進黨立委參選人開始搶人。賴坤成表示，蕭美琴尚未返台，行程都有變數，蕭美琴與民進黨同志感情深厚，尤其在花東地區，支持者很期待蕭美琴返台。

民進黨人士說，蕭美琴若離開美國，駐美代表是否馬上如外界傳言由外交部長吳釗燮接任，這一點高層仍要評估，尤其正值大選前夕及美中台敏感時刻，外交及國安人事不一定適合有太大的變動。