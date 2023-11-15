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郭台銘可以選了 是否登記參選？「要與柯文哲談」

記者程遠述、鄭媁╱台北15日電
中選會14日公告，鴻海創辦人郭台銘(左)與副手賴佩霞提出的連署書，超過法定連署人數，取得正副總統參選資格。(本報資料照片)
中選會14日公告，鴻海創辦人郭台銘(左)與副手賴佩霞提出的連署書，超過法定連署人數，取得正副總統參選資格。(本報資料照片)

中央選舉委員會昨天公告第16任總統、副總統選舉被連署人連署結果，鴻海創辦人郭台銘與賴佩霞組合以合格連署人數90萬2389人，超過近29萬的門檻，確定連署過關。記者詢問郭陣營是否會在下周如期登記參選？郭陣營語帶保留，僅表示「要看和民眾黨主席柯文哲談得如何」。

郭台銘透過臉書指出，在這次連署中，他與賴佩霞共獲得103萬8031份連署書，中選會已核可其中90萬2389份；這超過100萬人的力量，來自人民對現局的不滿，以及兩黨相互傾軋造成國家空轉的恐懼。

郭台銘表示，「郭霞配」正式取得了參選總統大選的資格，他們深知任重道遠，定當全力以赴，為中華民國打造出黃金30年。

郭台銘若參選，恐遭中國大陸施壓，鴻海董事長劉揚偉昨在法說會上表示，鴻海從營運的角度來看，已為各種可能性做好準備，同時也指出，郭台銘有自己的決定，並誠摯祝福。被問到是否有要求郭台銘減少他在富士康的股份？劉揚偉深深嘆了口氣，「我現在沒有任何水晶球，我不知道接下來會發生什麼事」。

他說，民進黨執政七年多，台灣這艘大船已經撞上冰山，各種危機四伏，然而，民進黨除了喊口號，卻從不面對問題，他的政策影片「公開說銘書」將繼續推出，向大家報告治國願景。

藍白政黨會議今登場，郭台銘的動態備受矚目。郭辦發言人黃士修說，百萬連署帶來改變希望，郭台銘會與所有人一起努力，實現兩岸和平、經濟繁榮、政府清廉的目標。黃士修指出，因參選總統、副總統20日起登記，郭台銘與柯文哲兩人應該會在今天過後洽談，兩人會談到「深水區」。

郭台銘老友、聯電榮譽副董事長宣明智昨與媒體茶敘時表示，郭台銘提倡「主流民意大聯盟」，也是希望藍白能合，選舉才有真正的競爭性，目前整體都是朝郭原先想的方式在進行；至於郭最後會不會參選，到時他會給大家交代。

郭台銘 鴻海 柯文哲

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