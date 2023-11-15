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新聞評論／一場選民驅動的選舉 藍白勿蹧蹋

聯合報社論

藍白合演成「藍白拖」，甚至陷入「藍白鬥」的泥淖，是非常不智的處理。這次大選不同於歷屆選舉，選民的意向非常清晰明確，就是希望下架民進黨，此一民意最近更達到65%的高峰。「藍白合」的勝算，正是奠立在這個基礎上。藍白兩黨領導人只要看清這個民意流向順勢而為，即能締造政黨輪替；但兩黨似乎捨此而不為，難道他們更期待的是失敗？

任何長期觀察台灣政治發展的人，都會注意到這次大選的不同之處。數十年的民主化發展，當所有的民主與改革口號都被消磨殆盡，各政黨已提不出新的主張和訴求來吸引選民，民眾對於各項政見基本上也都抱持懷疑的態度，懷疑它的可行性，或懷疑政黨推動的誠信。最近，民進黨利用執政優勢不斷針對特殊族群推出撒幣補貼政策，但換來的，也只是反感與厭惡，質疑蔡政府為何多年都不實施。

相對於政黨的荏弱無力或虛偽，這次引領選舉風向的，其實就是選民，那些打死都不再相信政客謊言的選民。包括當年曾參與太陽花學運的年輕人，10年之間，他們曾激情推翻被醜化的國民黨，但旋即又見證了民進黨更醜陋的貪腐濫權演出。10年後，多數太陽花世代仍在低薪中苦苦與生活掙扎，唯有少數幸運兒被綠營塑造為政治金童。今年，年華老了10歲的太陽花青年，許多人把投射目標轉向柯文哲，一個未必可靠卻能移情的目標。

值得注意的，網路上討論大選的發言，不再聚焦於政黨認同、統獨意識甚或國家前景，大家更一致的結論是：「權力使人腐敗，絕對權力絕對的腐敗」、「政權就該輪替」。這些感想，幾乎是無分世代的共同見解。民進黨執政雖為台灣注入更多本土意識，但也藉此狡猾地操弄了「芒果乾(亡國感)」和「共諜案」，更一路把國家帶向兵凶戰危，把下一世代捲進戰火硝煙之中。如此居心險惡不仁的政黨，人們難道還要再支持它再執政，把台灣搞得更危險嗎？

從這個脈絡看，今年的大選，就應該視為一場「選民驅動」的選舉，而不是一個「政黨引領」的選舉。對於國民黨和民眾黨而言，既有超過六成民意期待「藍白合」共同締造政黨輪替，兩黨領導人就應該順勢而為，盡全力實現這六成民意的期待。藍白兩黨都自稱是以「服務人民」為宗旨的民主政黨，如果斤斤計較著彼此的小怨小利，而辜負這六成民意的期待，那日後還有什麼立場及顏面召喚他們支持？

國民黨是個百年大黨，擁有眾多人才，又擁有諸多縣市執政的優勢，因此在藍白合作談判中顯得多所顧忌，深怕掉入不平等合約乃至假大空的陷阱，顯得綁手綁腳。柯文哲自恃稍有聲量，一再托大誇張喊價，甚至出言不遜；如此缺乏合作精神，也讓藍營及支持者反感。必須提醒藍白兩黨的是：他們的共同目標是合作締造政黨輪替，他們的共同對手則是民進黨；如果兩黨竟把合作對象當成敵人，根本是搞錯方向。

面對這場選民驅動的選舉，藍白兩黨必須把握機會極力呼應並實現選民期待，下架民進黨，完成政黨再度輪替。唯有如此，台灣過去七年半走偏的民主政治，畸形的決策模式和錯亂的用人，才能得到回歸正軌的機會。柯文哲必須了解，他習慣性的虛張聲勢發言，對藍白合極具破壞力，他應設法收斂節制，並承認兩黨不對等的「實力」應納入協商考量。國民黨則必須揚棄傳統思維，不能以為光靠號召深藍「基本盤」就能取勝。唯有抓緊民意流向，才是致勝之鑰。

民進黨 國民黨 柯文哲

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