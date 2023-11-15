朱立倫柯文哲侯友宜攤牌 馬英九見證 藍白畫底線

藍白政黨協商15日登場，國民黨主席朱立倫(右二)、總統參選人侯友宜(中)將與民眾黨主席柯文哲會商。國民黨前主席馬英九(右四)也將在場見證。(本報資料照片)

藍白政黨協商進入最後關鍵期，兩黨主席朱立倫、柯文哲和國民黨 總統參選人侯友宜今天將坐下來談，國民黨前主席馬英九 在場見證。若能就全民調 方法達成共識，藍白合就能向前推進，雙方昨各自畫下底線，今天上午10時正式上談判桌攤牌。

中選會20日至24日開放受理總統、副總統參選人登記，若以壓線日期24日計算，藍白即使達成共識，要在倒數九天完成民調，依時程推估，最晚今天必須確認民調占比。

國民黨、民眾黨昨天同步宣布，藍白政黨協商今天上午10時於馬英九基金會舉行。為了促成藍白合，黨主席朱立倫表示，副總統候選人及不分區立委提名程序都往後延，以展現最大誠意。

對於政黨協商，侯友宜說，國民黨已拿出最大誠意面對民眾黨，他希望「個人小一點，人民國家大一點的方向」。

柯文哲則表示，馬英九要見證，他也尊重馬，但今天會談出什麼東西來也不知道。針對藍白合，柯文哲說，藍營內部對他說「你們1塊錢要贏我們1000元」，但他一笑置之。

據了解，國民黨合作底線是「柯侯」或「侯柯」與民進黨總統參選人賴清德搭配駐美代表蕭美琴進行對比民調，比率占六成，另四成為政黨互比；對此，黨中央未證實或否認，就怕事先各曝底線，容易節外生枝。

民眾黨發言人楊寶楨表示，「柯侯配」或「侯柯配」的組合民調，基本上就已經包含政黨支持度在內，如果要另外做政黨支持度再去加權，可能會有灌水的嫌疑，民眾黨認為做一般的全民調就可以；國民黨過去很多初選都是採用一般的全民調，俗稱台灣模式全民調，這是目前民眾黨設定的底線。

國民黨人士表示，雙方壓力已到最高點，這是歷史關鍵時刻，黨中央希望雙方都清楚認知，合還有機會，不合就結束了，全看柯文哲一念之間。

國民黨立法院黨團昨舉行記者會，籲請馬英九學習前主席連戰和吳伯雄，卸任後不在其位而不謀其政。