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APEC場邊焦點 蕭美琴對選舉問題三緘其口

特派記者張文馨／舊金山即時報導
駐美代表蕭美琴被視為是賴清德參選總統的副手人選。(本報資料照片)
駐美代表蕭美琴被視為是賴清德參選總統的副手人選。(本報資料照片)

駐美代表蕭美琴14日在台灣媒體團下榻的飯店現身，對選舉話題三緘其口，只說「APEC事情很多，我們繼續努力讓APEC順利圓滿。」

亞太經合會（APEC）領袖會議將登場，台灣的領袖代表張忠謀14日下午將抵達舊金山，蕭美琴將設宴接風。

民進黨總統參選人賴清德屬意蕭美琴擔任副手，到目前為止，蕭美琴尚未對外正面回應此事，她以駐美代表身分，從華府來到舊金山協助並參與APEC會議；APEC會議中心附近的旅館，早被各國官員和媒體占滿，台灣媒體團下榻的飯店也有其他國家的工作人員投宿，蕭美琴在晚宴開始前現身立即引發媒體追逐。

聽到「大使決定了嗎？」，蕭美琴微笑以對，一言不發地往前走，媒體不斷變換方式關切她何時返台投入選舉，蕭美琴都沒有回應。

至於此時與國發會主委龔明鑫來此，是不是與美方或其他國家官員閉門會談，蕭美琴說，「APEC事情很多，我們繼續努力讓APEC順利圓滿。」

中華民國國安會秘書長顧立雄稱正在討論安排張忠謀會晤美國總統拜登，蕭美琴也不評論，只提醒媒體記者辛苦了，要注意安全。

多家媒體報導，蕭美琴會在結束APEC任務後，返台投入台灣明年初的總統選舉，擔任賴清德的副總統參選人。

APEC 賴清德 舊金山

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