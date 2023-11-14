我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

郭台銘拿到台灣大選門票 中選會公告「連署過關」90.2萬份合格

美放寬限制 簽發數百張簽證給採訪拜習會的中國記者

郭台銘拿到總統大選門票 中選會公告「連署過關」90.2萬份合格

記者程遠述／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘（圖左）與副手賴佩霞（圖右）作為總統選舉被連署人，中選會今公布，郭台銘及賴佩霞合於規定的連署人數為90萬2389人。（本報資料照片）
鴻海創辦人郭台銘（圖左）與副手賴佩霞（圖右）作為總統選舉被連署人，中選會今公布，郭台銘及賴佩霞合於規定的連署人數為90萬2389人。（本報資料照片）

鴻海創辦人郭台銘與副手賴佩霞作為正副總統選舉被連署人，中選會今公布，郭台銘及賴佩霞合於規定的連署人數為90萬2389人，超過法定連署人數，將依法發給完成連署證明書，並發還連署保證金100萬元。

郭台銘辦公室日前宣布，共送交103萬6778份連署書，而中選會審核後則有90萬2389份連署書通過，超過這次可以登記參選總統的28萬9667份連署書門檻。

中選會也表示，第16任總統副總統選舉的被連署人，計有許榮德及姚玉霜、陳玉美及古有彬、陳長宏及周玉珍、林飛龍及賴美華、郭台銘及賴佩霞、藍信祺及周克琦、符音及謝祖鉉、陳永昌及邱一峰、鄭自才及黃聖峰、陳美妃及巫超勝等10組。

除郭台銘及賴佩霞外，其餘9組連署人數均不足法定連署人數二分之一，其連署保證金依法均不予發還。

依照「總統副總統選舉罷免法」第23條第4項規定，連署人數已達最近1次總統、副總統選舉選舉人總數1.5％者，該會將為完成連署之公告，並發給被連署人完成連署證明書。連署人數不足規定人數2分之1者，250萬的保證金不予發還。另依2020年總統大選人數計算，本次連署門檻需達28萬9667人。

郭台銘 賴佩霞 罷免

上一則

藍白將再協商 趙少康：政黨比例要考量「組閣權給國民黨」

延伸閱讀

侯柯、柯侯氣勢減…只贏賴蕭6個百分點

侯柯、柯侯氣勢減…只贏賴蕭6個百分點
民調／市話手機各半或純手機 都是賴領先、侯柯膠著

民調／市話手機各半或純手機 都是賴領先、侯柯膠著
柯文哲：可跟郭台銘合 韓國瑜：不會當侯友宜副手

柯文哲：可跟郭台銘合 韓國瑜：不會當侯友宜副手
美麗島最新民調 有無郭台銘 侯友宜都領先柯文哲

美麗島最新民調 有無郭台銘 侯友宜都領先柯文哲

熱門新聞

台灣22歲宋姓男大生在交友軟體上認識13歲少女，2人在12天內至少8次偷嘗禁果，遭少女雙親提告，桃園地院審結，依4 個「對於未滿14歲女子為性交」罪，將宋生重判徒刑4年2月，本案仍可上訴。（翻攝自App Store）

台男大生被13歲小女友帶回家 認識12天8度上床遭重判

2023-11-08 21:47
台大昆蟲系名譽教授徐爾烈說，自己在軍中服役時臭蟲肆虐嚴重，但臭蟲已台灣絕跡一段時間，約5年前又再出現，主因是民眾旅遊時攜回。本報資料照片

曾是軍營惡夢 台大昆蟲教授曝除臭蟲妙招

2023-11-09 18:19
斯洛伐克知名網紅保林尼。（取材自Instagram@patrikpaulinyi）

走訪「台灣十大景點」 斯洛伐克網紅深夜遇北捷停駛 台人1舉動超暖心

2023-11-03 18:15
前總統馬英九拋出盡快進行以「全民調」方式決定總統候選人組合的呼籲，高雄市前市長韓國瑜也在臉書表示，他個人高度支持與贊同。（本報系資料照片）

馬英九拋「全民調」 韓國瑜：高度支持與贊同

2023-11-10 05:46
紀念國民黨總理誕辰158周年暨慶祝建黨129周年，親民黨主席宋楚瑜（中）昨天前往國父紀念館向總理銅像獻花致敬。記者許正宏／攝影

宋批朱 8年搞這樣藍還要跟別人合 對得起國父嗎

2023-11-12 15:10
台灣空軍樂山長程預警雷達，能360度監偵3600公里範圍。(圖/台國防部青年日報)

台：解放軍自四川西昌發射長征運載火箭 經過台灣上空

2023-11-09 08:49

超人氣

更多 >
神經科專家做研究後 開始吃這種保健品

神經科專家做研究後 開始吃這種保健品
紐約華裔女護理占房 屋主折價出售

紐約華裔女護理占房 屋主折價出售
紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」
帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你

帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你
這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州

這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州