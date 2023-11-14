郭台銘拿到總統大選門票 中選會公告「連署過關」90.2萬份合格

鴻海創辦人郭台銘（圖左）與副手賴佩霞（圖右）作為總統選舉被連署人，中選會今公布，郭台銘及賴佩霞合於規定的連署人數為90萬2389人。（本報資料照片）

鴻海創辦人郭台銘 與副手賴佩霞 作為正副總統選舉被連署人，中選會今公布，郭台銘及賴佩霞合於規定的連署人數為90萬2389人，超過法定連署人數，將依法發給完成連署證明書，並發還連署保證金100萬元。

郭台銘辦公室日前宣布，共送交103萬6778份連署書，而中選會審核後則有90萬2389份連署書通過，超過這次可以登記參選總統的28萬9667份連署書門檻。

中選會也表示，第16任總統副總統選舉的被連署人，計有許榮德及姚玉霜、陳玉美及古有彬、陳長宏及周玉珍、林飛龍及賴美華、郭台銘及賴佩霞、藍信祺及周克琦、符音及謝祖鉉、陳永昌及邱一峰、鄭自才及黃聖峰、陳美妃及巫超勝等10組。

除郭台銘及賴佩霞外，其餘9組連署人數均不足法定連署人數二分之一，其連署保證金依法均不予發還。

依照「總統副總統選舉罷免 法」第23條第4項規定，連署人數已達最近1次總統、副總統選舉選舉人總數1.5％者，該會將為完成連署之公告，並發給被連署人完成連署證明書。連署人數不足規定人數2分之1者，250萬的保證金不予發還。另依2020年總統大選人數計算，本次連署門檻需達28萬9667人。