藍白將再協商 趙少康：政黨比例要考量「組閣權給國民黨」

藍白明天再次協商。中廣董事長趙少康表示，政黨實力一定要考慮進來，四比六不行就三比七。(本報資料照片)

藍白合出現希望，雙方明天將在前總統馬英九見證下再次協商。中廣董事長趙少康 表示，希望這次能談成，但也建議，政黨實力一定要考慮進來，組閣權也要談，一定要給國民黨 ；此外，民眾黨提名11席區域立委的選區，如果國民黨也有提名，也該做民調 ，這三點都該一起討論。

趙少康說，時間已到最後了，大部分學生都是暑假最後才寫暑假作業，民眾黨總統參選人柯文哲自己都講 ，他常常最後30秒決定，希望這次雙方能談成，但藍白雙方都應該再多讓一點。

趙少康也提醒，今天聯合報民調顯示，有六成受訪者說政黨實力要考慮進去；另外，組閣權要考慮進來，他覺得不管誰正誰副，都該是國民黨負責組閣；而民眾黨提名11席立委，這些選區除了國民黨沒提名，也該做民調決定誰代表，不能只有總統副總統做民調，立委也很重要。

至於政黨比例占多少，趙少康說，不是沒彈性，四比六不行就三比七，一定要談一個雙方覺得公平的，這樣才談得成好，如果還是談不成，就只能獨立參選。

對於國民黨立院黨團呼籲馬總統等藍白談好再見證，不要介入過程。趙少康認為，藍委是怕老實的馬英九被騙，因為柯文哲鬼頭鬼腦，以前罵馬多難聽，但如果柯朱侯都同意馬見證，也沒什麼壞。

趙少康並說，假定柯郭合作，侯還堅持選，就沒人會當選。郭台銘心裡清楚，威脅、取笑國民黨可以，真的選下去怎麼會贏，侯的票不會少於二成。所以，柯侯如果談的好，郭台銘一定要拉進來，搞不好郭也願意。