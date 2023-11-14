提報不分區名單 藍延中常會 「努力整合到最後」

對於藍白合，國民黨主席朱立倫表示將持續以誠心、耐心、同理心協商。(本報資料照片)

距20日2024年正副總統參選登記只剩6天，藍白整合進入最後關頭；國民黨 原訂15日公布不分區立委提名名單提報中常會，國民黨中央委員會昨天宣布中常會延後，暫定19日召開，為在野整合努力至最後一刻。

本報系聯合報報導，各政黨不分區名單備受外界關注。國民黨原預計15日要將提名名單及排名順序提報中常會，並於18日由中央委員對不分區立委被提名人個別行使同意權。黨內預估安全名單為12至13席，朝政治組、專業組各半的方向規畫。

民眾黨總統參選人柯文哲 昨早受訪時表示，下次跟國民黨主席朱立倫見面會公開，並邀請前總統馬英九當見證人，讓會議更具有公信力，「這一、兩天內要解決」。國民黨昨天中午即宣布，為配合藍白合等相關協商作業，明天中常會將延後召開。

國民黨目前規畫，將於19日上午召開中常會，提報不分區名單，同日下午即召開中全會，由中央委員對不分區立委被提名人個別行使同意權。黨內人士表示，延後原因除了不分區尚未排定，也先把時間空出來，有更寬裕的時間展開藍白協商。

國民黨中常會順延至周日，就是正式登記參選的前一天，是否為藍白合的最後期限？台北中國時報報導，朱立倫昨表示，既然在協商中，就希望展現最大誠意，持續以誠心、耐心、同理心協商。侯友宜表示，人民期待兩黨合作愈快愈好，並強調從一開始面對民眾黨就拿出最大誠意與善意，也希望柯文哲能更積極加入團隊行列，面對國民黨的善意。

民進黨 不分區提名委員會昨晚再度開會討論名單，將於明天中執會正式公布。聯合報報導，政治組名單已經大致底定，包括現任不分區游錫堃、林楚茵、柯建銘、羅美玲、莊瑞雄、沈發惠都將再度入列，另還包括代表「專業組」的洪申翰及范雲；安全名單中，光是連任者就有八位。

民進黨黨內評估，民進黨下屆安全名單大約12席；除政治組外，靖娟基金會執行長林月琴已經點頭答應列入不分區，將是名單中的亮點。

昨有媒體報導民進黨英系推薦衛福部前部長陳時中，且蔡英文總統及行政院長陳建仁都力挺。民進黨秘書長許立明說，「對於報載蔡總統及陳建仁院長力保個別人士，絕非事實，總統沒有涉入、沒有推薦人、也沒有力保誰。而外界流傳名單也純屬臆測。」