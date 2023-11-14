不分區立委政黨票 藍綠拉鋸 白大增
本報系聯合報最新調查發現，區域立委選情變化不大，國民黨仍以2成7的支持率，微幅領先民進黨4個百分點，8%屬意民眾黨立委候選人；不過，不分區立委政黨票部分，民進黨由原本落後國民黨5個百分點轉為平分秋色，民眾黨支持度也由1成上升至1成5，成長幅度最大。
距離明年立委選舉只剩不到3個月的時間，觀察區域立委選情現況，如果明天投票，目前有2成7選民表示會投給國民黨的立委候選人，民進黨居次，獲得2成3選民青睞，台灣民眾黨則獲得8%的支持，其他政黨立委候選人的選票浮現不多，支持度合計不超過2%，1%會投給無黨籍候選人，3成9尚未決定區域立委支持人選。
不分區立委政黨票部分，根據本報9月下旬的調查，當時國民黨以3成支持度小勝民進黨5個百分點。
時隔1個多月，國民黨的不分區政黨票雖然仍獲得2成9選民支持，但由於民進黨支持度由2成5上升到2成7，1升1降，雙方差距縮小為2個百分點，實力不分上下。
各政黨中，成長最多的是台灣民眾黨，不分區政黨票支持度由9月下旬的1成增為1成5，幅度驚人；其他政黨支持度目前都低於5%的分配門檻，要爭取不分區立委席次仍有待努力。不過，仍有2成7未決定政黨票投票對象，未來選票流向值得關注。
交叉分析發現，總統與立委選舉存在分裂投票狀況，扣除尚未決定者，僅7成選民支持的總統與立委對象屬於相同政黨。各黨中，以國民黨總統選情與不分區立委政黨票的連動最高，支持侯友宜的選民中，8成3票投國民黨；支持賴清德的選民中，政黨票屬意民進黨的比率略降為7成5；支持柯文哲的選民，則只有半數支持民眾黨，柯的個人魅力大於政黨認同。
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