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馬英九當藍白見證人 朱立倫同意 黨團反對

記者鄭媁╱台北14日電
前總統馬英九與馬英九基金會執行長蕭旭岑（右）。(本報資料照片)
前總統馬英九與馬英九基金會執行長蕭旭岑（右）。(本報資料照片)

前總統馬英九上周拋「全民調」共推藍白正副總統參選人，馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，朱立倫已經同意馬英九擔任見證人，只要藍白兩黨有共識，他們就配合進行，等候通知。

但國民黨立法院黨團今日臨時舉行記者會對此回應，提出「真心整合、政黨實力、真實民調」共12字建議藍白合，並呼籲馬英九參考前主席連戰、吳伯雄，卸任後「不在其位，不謀其政。」

本報系聯合報最新民調指出，66%認藍白合應納政黨實力。蕭旭岑今上午接受「千秋萬事」廣播專訪表示，既然馬英九已經答應柯文哲的提議擔任藍白協商見證人，也獲得朱立倫同意，正在進入配合階段，從現在開始，馬辦對各自主張不便評論。

蕭旭岑說，藍白合已到最後時刻，若這兩天沒有方案，時間上也很難做民調。他們還是希望在最後時刻呼籲藍白要站在大局，為了中華民國未來，主事者能用大智慧促成藍白整合機制；如果這兩天能碰面談一談，這是藍白整合的最後機會。

蕭旭岑說，馬英九現在是一介黨員，因此當柯文哲提議時，他們有說要請示朱立倫的同意。見證也不是主持，屆時馬英九是出席，不會有任何意見，馬辦已經把主張講得很清楚，見證代表馬英九有慎重的責任，必須看兩黨主事者怎麼去談，看藍白黨主席能否在最後關頭回應民意。麼去談，看藍白黨主席能否在最後關頭回應民意。

馬英九 民調 柯文哲

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