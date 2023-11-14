博弈大亨澳門請喝花酒？鄭文燦批抹黑

臉書粉專「Next逆襲」流出疑為行政院副院長鄭文燦(前)與女子進出房間影片，鄭文燦委請律師向警方提告妨害名譽。(取材自臉書)

國民黨 板橋立委參選人林國春與律師柯晨晧昨天舉行記者會，出示吹哨者錄音及律師證人訪談，爆料行政院副院長鄭文燦接受全台最大博弈大亨招待與數名中國大陸小姐喝花酒，與非法吸金136億台幣(約4.2億美元)判決確定的詐騙集團 首腦秦庠鈺同桌吃飯，這趟澳門 桃色行，地點在澳門凱旋門飯店，鄭文燦帶小姐出場也被拍到。

林國春表示，鄭文燦不堪的過往，有照片、影片，還有人證，如果鄭還要否認，會公布更完整的訪談內容，涉及更多人，請鄭文燦好自為之；他已請好律師，歡迎鄭提告。

鄭文燦則發出三點聲明表示，關於網路流傳的影像，他已聲明影中人不是他，並已委請律師提告，透過司法機關查明影片來源、還原真相；2011年他與太太到澳門旅遊，兩人全程同行，沒有到不當場所，也沒有接受秦姓人士的招待，當然更沒有指控帶小姐出場的情事，指控根本違反事實、違反常理。

鄭文燦還說，林國春在缺乏事實證據的情況下，找不知名人士，以變音方式，加上P圖，就可以當作證據，進一步任意編故事、偽造情節，這是無中生有、不折不扣的假爆料、真抹黑，他以委託律師提出告訴，遏制這種低級抹黑。

林國春說，這場澳門桃色行並非只有鄭文燦，還有鼎立集團負責人秦庠鈺，秦過去違法吸金136億元，遭重判11年；沒想到在im.b事件前，鄭文燦就與這些詐騙集團首腦交往密切，如何對得起詐騙案日益嚴重的國人？鄭文燦應立刻請辭。

至於鄭文燦回擊吹哨者是不知名人士，林國春也表示，鄭文燦只要提告就會公布爆料者；另外，他根本沒有指控鄭文燦是在2011年何時前往澳門，鄭急著找太太背書，更顯心虛。

林國春指出，鄭文燦過去就被爆料前往澳門酒店，2011年時任台北市議員林瑞圖曾在節目上爆料鄭去酒店，林瑞圖並獲不起訴處分，不知鄭文燦是忘了還是害怕想起來？那一次鄭的配偶也有陪同嗎？「一定要我這樣打臉才願意認錯？」