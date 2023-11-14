藍白合總統人選 民調：66%認為應納政黨實力

2024總統大選，國民黨總統參選人侯友宜（圖）與民眾黨總統參選人柯文哲是否合作及民調方式，備受矚目。(本報資料照片)

藍白怎麼合才公平？兩黨相持不下。本報系聯合報最新選情調查發現，12%選民認為政黨合作只需要考慮參選人民調 支持度，20%認為只應考慮政黨實力，47%主張兩者同時考慮。

藍白政黨協商卡關，雙方對於如何共推正副總統參選人欠缺共識。選民認為藍白怎麼合才算公平？在逐一提示選項且可複選的情形下，調查發現，60%選民認為參選人的民調支持度高低是藍白合作決定正副的關鍵，認為政黨掌握的立法院席次（49%）、參選政黨的民調支持度（46%）及政黨掌握的執政縣市多寡（40%）應納入考慮的比率也不低，合計是有66%選民認為遊戲規則至少應該納入其中一項政黨實力指標。

交叉類型化後發現，全體選民中，12%選民認政黨合作只需考慮參選人民調支持度， 20%認只應考慮政黨實力，47%主張兩者應同時考慮，21%無意見。

2024總統大選，國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲（圖）是否合作及民調方式，備受矚目。(本報資料照片)

其中，國民黨 支持者中，10%認為政黨合作只需考慮參選人民調支持度，26%主張只考慮政黨實力，55%覺得兩者要同時考慮；民眾黨支持者希望以參選人民調支持度決定藍白正副總統人選比率雖較高（28%），但也有12%認為只要考慮政黨實力，51%主張兩者都要考慮。

調查也發現，即便能順利協商出藍白合作規則，如何讓選民接受原支持對象退居副手是另一項課題。可複選的情形下，國民黨支持者71%可接受侯柯配，也有38%能接受柯侯配；相對來說，民眾黨支持者雖有70%能接受柯侯配，但只有18%可接受侯柯配；中立選民28%偏好侯柯配，33%青睞柯侯配，31%支持輸的退選，贏的自己找副手。

若藍白合破局，盼藍白合作的選民中，有33%認為國民黨的責任較大，28%覺得民眾黨要負主要責任，23%認為兩黨責任各半，16%無意見。

侯友宜 競辦發言人黃子哲表示，66%民意認為要將政黨實力納入藍白合考量，也符合國民黨提的德國模式；合則兩利，希望民眾黨盡快與國民黨完成政黨協商。