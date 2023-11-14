侯柯、柯侯氣勢減…只贏賴蕭6個百分點

本報聯合報民調顯示，柯文哲與侯友宜（圖右）不論誰正誰副，支持度差距只有1個百分點。(記者侯永全／攝影)

本報系聯合報最新總統選情調查發現，賴清德 仍以26%支持度領先柯文哲 的21%及侯友宜的18%，郭台銘 以7%殿後。若藍白得以整合，不管郭台銘是否參選，侯柯配及柯侯配的支持度雖可領先賴蕭配5到6個百分點，但相較今年9月底8至15個百分點的領先幅度，合作氣勢大減。

2024年總統大選，如果藍白合破局，郭台銘也參選，選情對於民進黨相對有利。調查發現，若未來是賴柯侯郭4人競逐總統大位，賴清德以26%支持度暫居第一，21%力挺柯文哲、18%屬意侯友宜，郭台銘以7%支持度殿後。

和本報9月下旬的調查相較，柯文哲及侯友宜支持率無明顯變動，雙方差距在誤差範圍內；賴清德和郭台銘的支持率則各略減2到3個百分點，未表態選民由24%上升到28%，增加4個百分點。

本報民調顯示，柯文哲（圖中）與侯友宜不論誰正誰副，支持度差距只有1個百分點。(記者黑中亮／攝影)

從政黨傾向來看，侯友宜的政黨凝聚力明顯不如賴清德和柯文哲，目前僅獲得58%的國民黨支持者力挺，16%支持柯文哲，8%轉向郭台銘；賴、柯則分獲82%民進黨及85%民眾黨支持者力挺。

不過，賴清德的選情並非毫無隱憂。首先，可複選的情形下，選民不希望賴清德當選總統的比率為4人中最高，占31%，其次為柯文哲及郭台銘，分占25%及24%，反倒是不希望侯友宜當選總統的聲浪最少，占21%。

此外，希望下架民進黨的聲浪仍和本報9月底調查結果差不多，30%選民非常希望明年總統大選能夠下架民進黨，14%還算希望，合計有44%選民期盼政黨再輪替，比率高於不希望民進黨被下架的37%。

藍白合作與否也是選情變數，若民進黨是賴清德搭配蕭美琴，不管郭台銘、賴佩霞最後是否參選，藍白不論合作推出柯侯配或侯柯配，組合支持度目前都領先賴蕭配5到6個百分點。

其中，若郭台銘參選，藍白整合推出柯侯配，柯侯配目前以36%支持度領先賴蕭配的31%，郭賴配以9%的支持度殿後；若藍白整合推出侯柯配，侯柯配同樣以35%支持度超前賴蕭配的30%，郭賴配支持度11%。

若郭台銘不選，形成藍白合和綠營對決的態勢，柯侯配目前以41%支持度領先賴蕭配的35%；若藍白整合推出侯柯配，侯柯配同樣以42%支持度超前賴蕭配的36%。

比較柯侯配及侯柯配在不同參選組合的支持率可知，無論郭台銘是否參選，柯侯配及侯柯配的支持度差距都只有1個百分點，在統計抽樣誤差範圍內。