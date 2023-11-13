黑白集／想想人民…藍白別再互相猜忌

台灣民眾黨主席柯文哲（左）與中國國民黨主席朱立倫（右）。（本報資料照片）

馬英九拋出藍白合採全民調之議，韓國瑜跟進附和，侯友宜 稱由黨中央決定；接下來，就看朱立倫的態度。朱主席必須明快處理，勿再重蹈初選拖泥帶水的覆轍，雙方要談的事還很多。

藍白協商一路卡卡，問題在裡裡外外人多嘴雜，而主事者取捨難決，一再遷延。對國民黨 而言，柯文哲 的粗魯傲慢，令人難以忍耐。對民眾黨而言，國民黨的三心二意及節外生枝，顯得誠意不足。在缺乏互信下，加上民進黨不斷見縫插針冷嘲熱諷，藍白雙方都充滿猜忌情緒。

正在談合作的雙方，如果不盯著彼此的共同目標，卻在那裡互相猜忌，擔心遭到暗算，當然很難朝同一方向推進。問題是，藍白若不合作，滿口大話的柯文哲明年選後就只是個小黨主席，只能咀嚼「消風」和「破功」後的惆悵。國民黨則因長期令黨員及支持者失望，可能再發生一波震盪，侯友宜甚至可能面臨罷免窘境。

這次大選出現三腳督之局，正是台灣民主政治殘破的寫照。但也因社會凝聚了許多不滿現狀的民氣，提供了「藍白合」的想像與機會；國民黨和民眾黨若不懂得把握，那就太辜負民眾的期待。

國民黨去年底的大勝，說明民眾渴望改變之迫切。藍白只要心繫選民與大局，就能放下小恩小怨。