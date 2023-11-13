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馬辦：馬提全民調即歷年初選 柯：不到最後1秒不放棄

台灣新聞組／台北13日電
國民黨總理誕辰158周年，國民黨總統參選人侯友宜（右）與黨主席朱立倫（右二）12日前往國父紀念館獻花致敬。（記者許正宏／攝影）
國民黨總理誕辰158周年，國民黨總統參選人侯友宜（右）與黨主席朱立倫（右二）12日前往國父紀念館獻花致敬。（記者許正宏／攝影）

針對藍白合，前總統馬英九拋出「全民調」共推正副總統參選人的主張，國民黨主席朱立倫昨受訪指出，藍白已有共識採全民調，目前差異只在內容與規則。至於有媒體報導，馬「改口」替「德國模式」背書，馬英九基金會執行長蕭旭岑昨晚重申，馬主張的全民調方式，就是過去國民黨多年來的初選民調方式，歷任黨主席也都採用；馬的立場始終如一，沒有改口的問題。

本報系聯合報報導，朱立倫與國民黨總統參選人侯友宜昨共同出席紀念國民黨總理誕辰158周年，朱侯離開後，馬英九接著抵達。朱說，馬非常關心選情，也主張藍白合作，雙方立場一致，「他也支持我們的全民調及藍白協商內容」，「有些人簡化了馬總統的講法」，全民調包含個人、團隊或相互的「占比、互比、對比」等，馬英九都尊重。

但朱立倫也表示，第三波民主改革是共同目標，最重要的精神是團隊協商，不是一個人說了算；如果從頭到尾都是堅持自己主張，要對方百分之百埋單，「這不是第三波民主，也不是我們的目標」，國民黨會堅持協商的精神來做。

蕭旭岑昨晚表示，尊重國民黨中央，不代表馬英九改變立場；所謂的「德國模式」或「政黨模式」，過去黨內未有先例，馬英九並不理解，自然無從背書，馬始終認為，要用一般人聽得懂、信得過、沿用多年、能被大眾所接受及信服的民調方式，選出藍白合的最佳組合，才能凝聚最大在野力量。

蕭旭岑說，馬英九主張的全民調方式，包括2019年和今年的總統提名人黨內初選，都是用這個方式選出黨的候選人，韓國瑜、侯友宜也因此勝出代表國民黨參選。

針對朱立倫說「藍白對全民調有共識」，民眾黨總統參選人柯文哲昨表示，到現在都還是「各說各話」，本來政黨有各自主體性，是該各自努力，如果要藍白合只有一個理由，就是要贏得最後的選舉，要找出最強組合去贏，但不知道國民黨在想什麼。不過，他也強調，不到最後一秒，也不要放棄。

柯文哲認為，如果沒有談成，就各自努力，也沒有因為在總統上面沒有合作而影響其他，政黨合作有很多層面，從政策綱領、到總統選舉、立委選舉、甚至選後的聯合政府、到立法院正副院長選舉等，現在除了總統組合有爭執外，其他都OK，如果沒有藍白合，還是要藍白「和」，還是可以保持和諧的關係，很多還是可以合作的。

民眾黨總統參選人柯文哲12日出席彰化競總成立大會 ，他說很多事情不到最後一秒，不...
民眾黨總統參選人柯文哲12日出席彰化競總成立大會 ，他說很多事情不到最後一秒，不要放棄。（記者黃仲裕／攝影）

民調 國民黨 馬英九

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