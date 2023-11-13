觀察站／朱立倫給馬英九軟釘子 又卡住藍白合？

前總統馬英九。（本報資料照片）

藍白合陷入膠著，前總統馬英九 日前拋出「全民調 」共推正副總統參選人後，有如為藍白政黨協商添加催化劑。雖然高雄市前市長韓國瑜隨即附和馬的主張，但國民黨 主席朱立倫12日一席說法，不但形同給馬英九軟釘子，也讓期待在野整合的支持者憂心，會不會因全民調的方法差異，又卡住藍白合？

馬英九拋藍白全民調主張後，國民黨內反應不一。其中，猶豫者仍糾結於全民調可能的偏差。朱立倫12日再提到全民調包含個人、團隊或相互的「占比、互比、對比」等，某種程度也屬於對全民調的「校正回歸」。

然而，總統大選20日就要開始登記，藍白要合的時間已非常緊迫，若還斤斤計較於各自政黨實力，恐怕到登記之時都還得不出藍白都能接受的民調方式，只能以破局收場。

在此藍白合作最後關頭，馬英九主張全民調，不失為快刀斬亂麻方法，儘管藍營內部仍有雜音，卻也是藍白最大公約數的做法。

政黨之間談判，固然必須講求政治實力，對全民調的方法斟酌再三，正是談判籌碼的算計。只是，這些頂多是戰術層次；如果「政黨輪替」才是最高的戰略目標，國民黨何妨展現泱泱大黨的器度採行全民調，而不是僅在兩黨民調輸贏錙銖必較，卻蹉跎了在野合作的大計。