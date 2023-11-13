游盈隆：馬英九大動作出手 代表正藍軍終於選擇柯文哲

台灣民意基金會董事長游盈隆。（本報資料照片）

「藍白合」卡關，前總統馬英九 主張以「侯柯配」或「柯侯配」與民進黨「賴蕭配」做對比式的全民調 ，來決定正副總統參選人。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，前總統大動作，深層的意涵是，「正藍軍」終於選擇柯文哲 ，接受他代表藍白陣營參選總統，目的是終結民進黨執政。

游盈隆透過臉書表示，距離2024總統、副總統候選人登記不到10天，藍白合仍耦斷絲連，斬不斷、理還亂之際，馬英九突然大動作喊出全民調，一時間，只見韓國瑜率先呼應，接著多位立委參選人、竹苗三縣市長群起響應，撼動藍白陣營。

游盈隆說，馬韓大動作究竟所為何來？當事人自有一番說詞。比較深層的意涵是，「正藍軍」終於選擇柯文哲，接受他代表藍白陣營參選總統；目的是終結民進黨執政，追求第四次政黨輪替。這不但赤裸裸地表示「對侯友宜缺乏信心」，嚴重質疑朱立倫的領導能力，也對藍軍總統和立委選情表達最深沉的憂慮。

「藍白合」陷入僵局，馬英九主張以全民調定勝負，國民黨仍強調「德國模式」，民眾黨總統參選人柯文哲表示，按照馬英九的呼籲進行會比較快。民進黨前立委林濁水表示，柯文哲只要個人全民調，拒絕政黨的全民調，擺明了非玩不公平遊戲，偏偏馬英九附和，「這也符合國際認證的馬的本色：Ma the bumbler」。 民進黨前立委林濁水。（本報資料照片）