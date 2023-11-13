我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南灣知名牛肉麵店遭破窗入室偷竊 玻璃損失2000元

抗議習到訪 中國民運大部隊 正在趕赴舊金山

游盈隆：馬英九大動作出手 代表正藍軍終於選擇柯文哲

記者周佑政／台北13日電
台灣民意基金會董事長游盈隆。（本報資料照片）
台灣民意基金會董事長游盈隆。（本報資料照片）

「藍白合」卡關，前總統馬英九主張以「侯柯配」或「柯侯配」與民進黨「賴蕭配」做對比式的全民調，來決定正副總統參選人。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，前總統大動作，深層的意涵是，「正藍軍」終於選擇柯文哲，接受他代表藍白陣營參選總統，目的是終結民進黨執政。

游盈隆透過臉書表示，距離2024總統、副總統候選人登記不到10天，藍白合仍耦斷絲連，斬不斷、理還亂之際，馬英九突然大動作喊出全民調，一時間，只見韓國瑜率先呼應，接著多位立委參選人、竹苗三縣市長群起響應，撼動藍白陣營。

游盈隆說，馬韓大動作究竟所為何來？當事人自有一番說詞。比較深層的意涵是，「正藍軍」終於選擇柯文哲，接受他代表藍白陣營參選總統；目的是終結民進黨執政，追求第四次政黨輪替。這不但赤裸裸地表示「對侯友宜缺乏信心」，嚴重質疑朱立倫的領導能力，也對藍軍總統和立委選情表達最深沉的憂慮。

「藍白合」陷入僵局，馬英九主張以全民調定勝負，國民黨仍強調「德國模式」，民眾黨總統參選人柯文哲表示，按照馬英九的呼籲進行會比較快。民進黨前立委林濁水表示，柯文哲只要個人全民調，拒絕政黨的全民調，擺明了非玩不公平遊戲，偏偏馬英九附和，「這也符合國際認證的馬的本色：Ma the bumbler」。

民進黨前立委林濁水。（本報資料照片）
民進黨前立委林濁水。（本報資料照片）

民進黨前立委林濁水。（本報資料照片）
民進黨前立委林濁水。（本報資料照片）

馬英九 民調 柯文哲

上一則

中職總冠軍味全龍暌違24年再封王 葉君璋刷新教頭紀錄

下一則

78歲翁視訊裸聊遭側錄勒索 私密影像下架困難

延伸閱讀

馬英九挺全民調改口？馬辦：立場始終如一

馬英九挺全民調改口？馬辦：立場始終如一
為太陽花學運立場道歉？柯文哲：民進黨才該為跳票道歉

為太陽花學運立場道歉？柯文哲：民進黨才該為跳票道歉
藍白合全民調納政黨 馬英九尊重朱、侯共識

藍白合全民調納政黨 馬英九尊重朱、侯共識
拒德國模式 柯文哲：馬版全民調較快

拒德國模式 柯文哲：馬版全民調較快

熱門新聞

斯洛伐克知名網紅保林尼。（取材自Instagram@patrikpaulinyi）

走訪「台灣十大景點」 斯洛伐克網紅深夜遇北捷停駛 台人1舉動超暖心

2023-11-03 18:15
台灣22歲宋姓男大生在交友軟體上認識13歲少女，2人在12天內至少8次偷嘗禁果，遭少女雙親提告，桃園地院審結，依4 個「對於未滿14歲女子為性交」罪，將宋生重判徒刑4年2月，本案仍可上訴。（翻攝自App Store）

台男大生被13歲小女友帶回家 認識12天8度上床遭重判

2023-11-08 21:47
台大昆蟲系名譽教授徐爾烈說，自己在軍中服役時臭蟲肆虐嚴重，但臭蟲已台灣絕跡一段時間，約5年前又再出現，主因是民眾旅遊時攜回。本報資料照片

曾是軍營惡夢 台大昆蟲教授曝除臭蟲妙招

2023-11-09 18:19
前總統馬英九拋出盡快進行以「全民調」方式決定總統候選人組合的呼籲，高雄市前市長韓國瑜也在臉書表示，他個人高度支持與贊同。（本報系資料照片）

馬英九拋「全民調」 韓國瑜：高度支持與贊同

2023-11-10 05:46
台灣空軍樂山長程預警雷達，能360度監偵3600公里範圍。(圖/台國防部青年日報)

台：解放軍自四川西昌發射長征運載火箭 經過台灣上空

2023-11-09 08:49
民進黨組織部主任林正鴻被質疑白天抗中保台、晚上酒家坐台，10日請辭獲准。（圖：游智彬提供）

賴清德輔選大將穿黨服喝花酒 熱吻、摟妹舊照曝光閃辭

2023-11-11 01:29

超人氣

更多 >
紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」

紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」
紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人
MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月

MRI健檢暴紅→自費2500元 排隊3個月
華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到

華女被分屍案 丈夫拋屍視頻公布 還有2屍袋未找到
NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」

NBA／哈登太黏球了？喬治成為交易案的「頭號犧牲者」