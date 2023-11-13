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批中央「眼裡沒台中」 盧秀燕：三大建設 中央一毛不給

台灣新聞組／台中13日電
台中市長盧秀燕12日替立委參選人黃健豪站台時火力全開，說台中的三大建設都是台中自己出錢，並質問「我們的立委在哪裡？」、「現任的立委在睡覺嗎？」（記者黃寅／攝影）
台中市長盧秀燕12日替立委參選人黃健豪站台時火力全開，說台中的三大建設都是台中自己出錢，並質問「我們的立委在哪裡？」、「現任的立委在睡覺嗎？」（記者黃寅／攝影）

民進黨總統參選人賴清德12日前進中台灣成立競總，台中市長盧秀燕火力全開，批賴要爭取台中人選票，對捷運藍線卻說「看著辦」，綠美圖、會展中心和巨蛋三大建設，中央連一毛錢都沒給，有把台中市民看在眼裡？國民黨總統參選人侯友宜也砲口對準賴清德，指賴身為新北人，新北統籌分配款卻是六都最低，根本沒在關心新北市。

盧秀燕細數中央在多項建設上對台中不重視，甚至是杯葛。她列舉，市立圖書館新總館綠美圖大概要花5、60億元台幣，會展中心要花80幾億元，以及巨蛋已經標出，要花近100億元，但中央一毛錢都沒有給，質問「現任的立委在睡覺嗎？」

前總統馬英九、國民黨主席朱立倫12日為侯友宜新竹市聯合競選總部成立大會站台。對於賴清德前天輔選立委蘇巧慧，暗酸新北市府沒給經費，可由蘇向中央爭取，侯友宜昨反嗆賴，身為新北市人，應了解新北市統籌分配款是六都最低，自籌款又要高，新北人均前瞻預算不到高雄一半，賴根本沒關心新北市。侯還反問賴：「疫情最嚴峻的時刻，你有來關心新北市嗎？」現在為特定立委要來爭取更多，很擺明就是要看顏色。

馬英九則批民進黨七年來，變成貪汙、腐敗、好財色，「民進黨怎麼會有這麼多黨工跟官員有桃花事件？這真是一個桃花黨。」

賴清德 侯友宜 民進黨

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