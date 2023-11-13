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醫護下周上街 蔡英文喊提升待遇

記者沈能元／台北13日電
血汗醫護環境，醫事人員頻上街抗議，行政院長陳建仁11日拋出將撥200億台幣預算，替醫事人員加薪。（本報資料照片）
血汗醫護環境，醫事人員頻上街抗議，行政院長陳建仁11日拋出將撥200億台幣預算，替醫事人員加薪。（本報資料照片）

醫界、牙醫界、中醫界、護理界組成的「台灣醫事人員大聯盟」預計11月19日在凱道舉行靜坐。就在靜坐前一周，行政院長陳建仁上周六宣布，明年投入至少200億元(台幣，下同，約6.1億美元)，提高醫事人員合理待遇。蔡總統昨天更宣布，希望從後年開始，每年至少有200億元穩定財源提升醫事人員待遇。

蔡英文昨在「76屆醫師節慶祝大會」致詞表示，這幾個月來，與副總統賴清德、陳建仁密集討論，明年將編列200億元特別預算，並盤點健保資源，預計從2025年起，每年固定挹注至少200億元穩定健保財源，用以提升醫事人員待遇。

衛福部長薛瑞元指出，明年的200億元將由「疫後特別預算」支出，後年開始則每年撥補200億元，其中100億元來自健保總額，將原先由健保給付的Ｃ肝、愛滋病等藥品，改由公務預算撥補，另每年再編列100億元公務預算。

薛瑞元說，以200億元提升薪資可能經費不夠，無法一次全面性提升，而這200億元與先前公布用於護理人員加薪的180億元為不同經費。不過，護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜說，健保財源有限，盼政府挹注更多公務預算於醫護人員，而非由健保支付。

醫師公會全聯會理事長周慶明說，醫療院所健保點值偏低，盼政府解決。陳建仁說，政府會作為醫界的後盾，希望近期有好消息。

健保 預算 賴清德

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