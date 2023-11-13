宋楚瑜嗆「某先生8年讓國民黨下架」 藍議員：功過自在人心

國民黨台北市大同士林立委參選人游淑慧。（本報資料照片）

親民黨主席宋楚瑜昨天怒轟「人民給了某一位先生八年時間，卻讓國民黨 全盤下架」，馬英九 基金會執行長蕭旭岑則表示，2000年宋楚瑜堅持分開選，不願整合，造成台獨的民進黨上台。國民黨大同士林立委參選人、議員游淑慧則在臉書嘆，功過自在人心。

游淑慧說，國民黨上架下架的責任歸屬，也不勞宋先生煩心了，因為了不讓賴清德 占便宜，藍白整合走到今天已經很不容易，侯市長和柯主席都展現足夠高度。「因為大家都是借鏡2000年三腳督後的慘痛教訓，這點相信最了解的應該是宋先生。」

對於宋楚瑜嗆「給某先生8年」讓國民黨被下架，游淑慧說，她必須說句公道話，她是2000年的首投族，當時投的是宋先生，但她不敢說，是宋先生的分裂才讓當時的國民黨失去政權。因為宋先生當時自有其脫黨參選權力和個人魅力，而政黨輪替也是民主常態。

但2008年，游說，如果不是宋先生口中的「某先生」，其實國民黨也沒辦法重返執政，2004年時她沒有投票，2008年投了馬蕭配一票，記得那時候的民調，年輕人6成是認同馬英九總統的。

游說，「某先生」馬英九總統執政的八年，不是宋先生給的，是馬前總統和國民黨堂堂正正贏得台灣人民的選擇。功過自在人心，尤其藍白整合走到今天已很不容易，侯市長和柯主席都展現足夠高度。